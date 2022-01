Prezidentke Čaputovej zložili sľub do rúk pred ZOH a ZPH Čerňanská, Hrivík, Ligda a Kunkelová (video)

Sľub do rúk prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej v pondelok popoludní zložili zástupcovia výprav SR na zimné olympijské a paralympijské hry v čínskom Pekingu.

Za olympionikov sľub skladali bobistka Viktória Čerňanská a hokejista Marek Hrivík, za paralympionikov parahokejista Marián Ligda a reprezentantka v curlingu na vozíku Monika Kunkelová. ZOH sú v Číne na programe od 4. do 20. februára, ZPH od 4. do 13. marca.

Ďalšia veľká športová výzva

„Pred nami stojí ďalšia veľká športová výzva – pripraviť slovenský olympijský tím na hrdú reprezentáciu krajiny počas ZOH v Pekingu. Verím, že naši športovci budú hrdo reprezentovať Slovensko a budeme im priať, aby priniesli aj športové výsledky, ktoré si asi každý fanúšik športu želá,“ povedal v príhovore prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel.

Za Slovenský paralympijský výbor (SPV) jeho predseda Ján Riapoš povedal: „Nebude ľahké nadviazať na výsledky z Pjongčangu. Posledné štyri roky skomplikovali prípravu, otáznikom bude aj to, kto bude môcť v Pekingu štartovať. Našim hlavným cieľom je doviesť výpravu bezpečne späť na územie SR. Ďakujeme, že nie je prerušená tradícia skladania sľubu do rúk hlavy štátu. Sám dobre viem, čo to pre športovcov znamená.“

Dostali účastnícke odznaky

Výprava SR si z rúk prezidentky SR prevzala štátnu vlajku, členovia výpravy dostali menovacie dekréty a od prezidenta SOŠV účastnícke odznaky. Čerňanská, Hrivík, Ligda a Kunkelová v mene všetkých športovcov sľúbili dodržiavanie pravidiel v duchu inklúzie a rovnosti. „Robíme to pre česť našich tímov, v súlade so základnými zásadami olympizmu a aby sme vďaka športu urobili svet lepším,“ povedali.

„Športové úspechy a víťazstvá, najmä tie na olympijskej či paralympijskej pôde, sú pre nás zdrojom hrdosti a nadšenia. Najmä v dnešných časoch, keď je o dobré správy núdza, môžete byť vy ich nositeľmi. Verím, že dobrých správ nám pošlete čo najviac. Dôležité je, aby sa súťaže vôbec konali a aby ste sa na štart postavili zdraví. Verím, že každému sa podarí vyhnúť vírusu a svoje súťaže zvládnete so cťou. Ste inšpiráciou pre mladých a deti, predstavujete príklad, ktorý budú mnohí nasledovať. Budete ich motivovať a budú mať túžbu dosiahnuť to, čo vy,“ zaznelo z úst prezidentky SR Zuzany Čaputovej.