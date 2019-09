Prezidentku Čaputovú znepokojuje tvrdenie, že klimatická zmena neexistuje, uviedla to na summite OSN

Prezidentku SR Zuzanu Čaputovú znepokojuje tvrdenie, že klimatická kríza neexistuje. Uviedla to vo svojom dnešnom prejave na klimatickom summite OSN v New Yorku.

„Žijeme v najlepšom období našej histórie, ale zabudli sme za to zaplatiť. Sme dlžníkmi našej planéty. Sme prvá generácia, ktorá pociťuje vplyv našich bezohľadných konaní a môžeme byť aj posledná, ktorá s tým niečo môže urobiť,“ povedala ďalej Čaputová.

Čaputová objasnila kroky Slovenska k zlepšeniu klímy

Podľa nej je potrebná rýchla a zásadná zmena politiky v spôsobe podnikania, výroby energie, riadenia dopravy, investícií, ochrany biodiverzity a riadenia prírodných zdrojov.

„Zaviazali sme sa do roku 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Pred niekoľkými dňami sme sa rozhodli, že do roku 2030 pridelíme 2,5 miliardy eur na investície do zmeny klímy. Medzinárodne prispievame do Zeleného klimatického fondu. Podporujeme plán Európskej únie urobiť z Európy prvý uhlíkovo neutrálny kontinent,“ objasnila kroky Slovenska k zlepšeniu klímy.

Ochrana prostredia znamená byť človekom

Prezidentka sa domnieva, že ak sa podarí zjednotiť kroky v oblasti klímy, môže to dať nový zmysel solidarite a spoločnému dobru. Môže to pomôcť obnoviť medzinárodný systém, prekonať rozdiely a priniesť nové príležitosti v oblastiach mieru a rozvoja.

„Pretože ochrana nášho životného prostredia znamená byť človekom,“ uzavrela svoj prejav hlava štátu.

Prezidentka Zuzana Čaputová v piatok odcestovala na týždeň do USA. V utorok vystúpi v rámci Všeobecnej rozpravy Valného zhromaždenia OSN.