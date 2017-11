Prezidentovi, členom vlády aj poslancom sa zvýšia platy, o ich zmrazení parlament rokovať nebude

BRATISLAVA 28. novembra (WebNoviny.sk) – Národná rada SR nebude rokovať v skrátenom legislatívnom konaní o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov. Parlament preto o návrhu vlády nebude vôbec rokovať na tejto schôdzi. Pred hlasovaním zasadalo poslanecké grémium i koaličné poslanecké kluby, pretože opozícia so skráteným legislatívnym konaním nesúhlasila.

Návrh na zmrazenie

Skrátené legislatívne konanie nepodporili napokon ani všetci koaliční poslanci. Za skrátené konanie nehlasovali viacerí poslanci Smeru. Niektorí boli proti, niektorí sa zdržali hlasovania, alebo nehlasovali. Za skrátené legislatívne konanie zo Slovenskej národnej strany bol len jej predseda Andrej Danko. Ostatní poslanci národniarov boli proti, alebo sa zdržali hlasovania. Za skrátenie konanie z Mosta-Híd hlasoval predseda strany Béla Bugár a okrem neho aj traja poslanci z klubu. Ostatní boli proti, alebo sa zdržali hlasovania. Za skrátené konanie boli všetci prítomní poslanci Kotlebovej Ľudovej strany Naše Slovensko.

Návrh na zmrazenie platov predložil premiér Robert Fico na rokovanie vlády 15. novembra. Účelom navrhovaného zákona je ponechať platy poslancov, prezidenta, členov vlády, predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu, verejného ochrancu práv a ďalších vybraných subjektov na úrovni roku 2017. Vzťahuje sa to napríklad aj na riaditeľa Národného bezpečnostného úradu, člena Rady pre štátnu službu, Komisára pre deti a Komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorých platové pomery sú naviazané na platové pomery poslanca.

Výnimkou sú sudcovia

Výnimkou sú sudcovia Ústavného súdu SR, ostatní sudcovia, predseda Súdnej rady SR, generálny prokurátor aj ostatní prokurátori. Zmrazenie platov by malo priniesť úsporu výdavkov štátneho rozpočtu 4,1 mil. eur.

Vláda návrhom na skrátené legislatívne konanie argumentovala súčasnou ekonomickou situáciou a stavom. „Naliehavosť prijatia navrhovanej právnej úpravy vyplýva z požiadavky a záujmu konsolidovať verejné financie,“ zdôvodnila vláda svoju žiadosť s tým, že z dôvodu hrozby značných hospodárskych škôd navrhuje Národnej rade Slovenskej republiky, aby sa uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní.

Hospodárske škody

Žiadosť vlády podrobil kritike poslanec Ondrej Dostál (SaS), podľa ktorého hospodárske škody sú dôvodom na skrátené legislatívne konanie. „Vláda však tvrdí, že hrozia štátu značné hospodárske škody, ak by poslanci, ministri a prezident dostávali plat, ktorý im patrí. Vláda teda tvrdí, že platy poslancov a prezidenta sú hospodárska škoda pre štát,“ upozornil Dostál, ktorý však nevie, v čom by tak mohla taká škoda spočívať.

„Je ekonomika v tak zlom stave? Sú verejné financie rozvrátené? To je v rozpore s tvrdeniami predstaviteľov vlády a Smeru, ktorí sa nám snažia nahovoriť, ako rozkvitá ekonomika. Neexistujú žiadne dôvody na skrátené konanie, ktoré by poznal zákon,“ vyhlásil. Dostál návrh vlády preto označil za populistický a pokrytecký.

Rozvrátené verejné financie

„Ani vládni poslanci by za neho nezahlasovali, ak by nemuseli napĺňať PR vlády. Nie sú reálne dôvody, ktoré by spočívali v stave ekonomiky. Dôvody sú v populistickej pasci, ktorú si zmrazovaním platov vláda sama spôsobila. Vláda predsa vedela, v akom stave sú verejné financie v čase pripravovania štátneho rozpočtu. Mohla teda návrh predložiť v riadnom čase. Vláda to však urobila až po výprasku vládnych strán v regionálnych voľbách,“ konštatoval Dostál. Zároveň vyzval vládu, aby navrhla zmrazenie platov navždy, ale nech nerobí populistické divadielko.

Dostála kritizoval poslanec Ľudovej strany Naše Slovensko Milan Mazurek, ktorý v Dostálovom vystúpení vidí chamtivosť poslancov v SaS, že chcú mať vyššie platy. Podobne kritizoval Dostála aj poslanec Smeru Erik Tomáš. „Bolo to desať minút prázdnych rečí. Povedzte, že chcete zvýšiť plat o 1 000 eur. Ste chamtiví. Smer na tejto iniciatíve trvať bude,“ vyhlásil.

Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Richard Vašečka povedal, že jeho hnutie vždy podporovalo zmrazovanie platov zo solidarity s ľuďmi. „Nepodporíme však návrh na skrátené legislatívne konanie, lebo je to nezmysel. Je to neschopnosť vlády, ak podáva takýto návrh na skrátené legislatívne konanie. Toto je predvídateľná situácia. Vy robíte zásadné hospodárske škody štátu a tomu nepomôže ani zmrazovanie platov,“ dodal.