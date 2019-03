Prezidentské voľby – 2. kolo (online): Čaputová alebo Šefčovič, Slovensko si volí hlavu štátu

BRATISLAVA 30. marca (WebNoviny.sk) – Približne 4,43 milióna voličov si v sobotu môže na najbližších päť rokov vybrať hlavu štátu. V druhom kole piatych priamych volieb prezidenta Slovenskej republiky dá hlasovať od 7:00 do 22:00 v 5 940 volebných okrskoch, teda volebných miestnostiach.

Aj v obciach, kde sa starosta rozhodne otvoriť volebné miestnosti skôr, sa musí hlasovať do 22:00. Podľa zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ak to miestne podmienky vyžadujú, môže starosta určiť začiatok hlasovania na skoršiu hodinu, najviac však o dve hodiny. Túto možnosť využili opäť v obci Lúčka v Sabinovskom okrese, kde sa volebné miestnosti otvorili už od o 6:00.

Voliči v sobotu svojimi hlasmi rozhodujú medzi dvoma najsilnejšími kandidátmi z prvého kola, Zuzanou Čaputovou a Marošom Šefčovičom. Víťaz sa stane prezidentom inaugurovaním 15. júna. Nahradí tak prezidenta Andreja Kisku, ktorý sa po druhý raz neuchádza o mandát prezidenta. V druhom kole volieb je za prezidenta zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov zúčastnených voličov.

7:36 Stále platí informačné moratórium. Kampaň aj informovanie o kandidátoch na prezidenta sú zakázané až do skončenia sobotňajšieho hlasovania.

7:24 Voličom na prípadné otázky odpovedia pracovníci ministerstva vnútra na tradičnej volebnej telefonickej infolinke. K dispozícii je počas celého hlasovania, od 7:00 do 22:00. Volať sa dá na bratislavské telefónne čísla 02/ 4859 2317, 02/ 4859 2312. Volebná infolinka je určená výhradne pre voličov a neposkytujú na nej informácie právnickým osobám, médiám, politickým subjektom či obciam.

7:09 Na hlasovacom lístku voliči nájdu mená dvoch kandidátov, ktorí získali najviac hlasov v prvom kole volieb hlavy štátu 16. marca. Hlasovať za svojho favorita treba zakrúžkovaním poradového čísla pred jeho menom. Vyznačiť treba iba jedného kandidáta, hlasovací lístok vložiť do obálky a tú vhodiť do volebnej urny. Hlasovací lístok so zakrúžkovanými poradovými číslami viacerých kandidátov bude neplatný.

7:00 Na Slovensku sa otvorili volebné miestnosti. V druhom kole piatych priamych volieb prezidenta Slovenskej republiky dá hlasovať od 7:00 do 22:00 v 5 940 volebných okrskoch, teda volebných miestnostiach. Výnimkou je obec Lúčka kde sa volebné miestnosti otvorili už o 6:00.