Prezidentské voľby v Česku budú mať len deväť kandidátov, ostatných ministerstvo nepustilo ďalej

Na českých prezidentských voľbách sa môže zúčastniť deväť z 21 kandidátov. Oznámilo to české ministerstvo vnútra, podľa ktorého 12 adeptov po kontrole listín nesplnilo podmienky a nemalo potrebný počet podpisov. Informuje o tom spravodajský portál Novinky.cz.

Najväčší favoriti

Podmienky na účasť vo voľbách splnili najväčší favoriti – generál vo výslužbe Petr Pavel, bývalá rektorka Mendelovej univerzity v Brne Danuše Nerudová a bývalý premiér a líder hnutia ANO Andrej Babiš.

Okrem nich sa o funkciu budú uchádzať aj senátori Pavel Fischer a Marek Hilšer, odborový predák Josef Středula, poslanec SPD Jaroslav Bašta, bývalý rektor Karlovej Univerzity Tomáš Zima a šéfka Českej asociácie povinných Denisa Rohanová.

Medzi známejšími menami spomedzi odmietnutých uchádzačov sú miliardár Karel Janeček či podnikatelia Karel Diviš a Tomáš Březina.

Môžu sa odvolať

Odmietnutí kandidáti sa môžu do 30. novembra odvolať na Najvyššom správnom súde, ktorý o tom bude musieť rozhodnúť do 15 dní. Diviš už avizoval, že sa odvolá. Po rozhodnutí súdu bude nasledovať losovanie čísel kandidátov a tlač volebných lístkov. Ak by sa ale žiaden z odmietnutých uchádzačov neodvolal, volebné čísla by sa losovali už 1. decembra.

Kandidáti na prezidenta musia mať na vstup do volieb podporu najmenej 10 senátorov alebo 20 poslancov či 50-tisíc radových občanov.