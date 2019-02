Prezidentské voľby v Salvádore vyhral Nayib Bukele, chce bojovať proti korupcii aj kriminalite

SAN SALVADOR 4. februára (WebNoviny.sk) – Prezidentské voľby v Salvádore vyhral bývalý starosta hlavného mesta San Salvador Nayib Bukele. V prvom kole získal takmer 53 percent hlasov voličov, zatiaľ čo jeho najvážnejší rival Carlos Calleja 32 percent.

Bukele potreboval viac než 50 percent na to, aby sa vyhol druhému kolu, a vyhlásil sa preto za víťaza. Calleja mu už k víťazstvu zagratuloval a zaželal mu veľa úspechov pri riešení problémov, ktorým krajina čelí.

Tridsaťsedemročný podnikateľ prisľúbil, že bude bojovať proti korupcii a kriminálnym gangom. Tie sú zodpovedné za to, že Salvádor je jednou z krajín s najvyšším počtom vrážd na svete. Oficiálne výsledky by mala volebná komisia zverejniť do dvoch dní.