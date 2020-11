Prezidentské voľby v USA (Trump vs. Biden): výsledky

Spočítanie všetkých hlasov v amerických prezidentských voľbách zvykne trvať niekoľko dní, no zvyčajne boli výsledky jasné v skorých ranných hodinách nasledujúceho dňa.

Tento rok to však zrejme potrvá dlhšie, keďže pre pandémiu koronavírusu hlasuje veľa ľudí poštou. Úrady už vopred upozorňujú, že na spočítanie hlasov sa bude možno čakať niekoľko dní, či dokonca týždňov.

Zbor voliteľov má 538 členov, ktorí zastupujú jednotlivé štáty. Každý štát má toľko voliteľov, koľko má zástupcov v Snemovni reprezentantov, ktorých počet závisí od počtu obyvateľov štátu, a Senáte, kde má každý štát dvoch zástupcov. Kalifornia má napríklad 55 voliteľov, Texas 38, Florida a New York po 29, zatiaľ čo riedko osídlené štáty ako Aljaška, Delaware, Vermont alebo Wyoming majú troch, rovnako ako Washington, D. C. Vo väčšine štátov, s výnimkou dvoch – Nebrasky a Maine, pritom platí systém „víťaz berie všetko“, čo znamená, že ten kandidát, ktorý získa viac voličských hlasov, si na konto pripíše všetkých voliteľov za tento štát.

New Jersey (14 voliteľov), Massachusetts (11), Rhode Island (4), Delaware (3), Washington D.C (3), Illinois (20), Maryland (10), Vermont (3), New York (29), Connecticut (7), Nové Mexiko (5), Virginia (13), Colorado (9), Kalifornia (55), Hawaii (4), Oregon (7), Washington (12), Nevada (6), Maine (3), Minnesota (10), New Hampshire (4), Západná Virginia (5), Indiana (11), Kentucky (8), Oklahoma (7), Tennesse (11), Mississippi (6), Alabama (9), Južná Karolína (9), Texas (38), Kansas (6), Nebraska (4), Severná Dakota (3), Wyoming (3), Južná Dakota (3), Arkansas (6), Louisiana (8), Montana (3), Missouri (10), Ohio (18), Idaho (4), Severná Karolína (15), Florida (29), Georgia (16), Iowa (6), Utah (6), Aljaška (3), Wisconsin (10), Pensylvánia (20), Arizona (11), Maine (1), Michigan (16)