Prezradili príčinu problému s ľadom počas slovenských zápasov, mohol za to jeden z hráčov

KOLÍN NAD RÝNOM 20. mája (WebNoviny.sk) – Dlhšie prestávky počas zápasov Slovenska s Nemeckom a Ruskom na majstrovstvách sveta v hokeji v Kolíne nad Rýnom spôsobil masážny olej.

V sobotu to prezradil počas hodnotiacej tlačovej konferencie šéf organizačného výboru Franz Reindl. Prestávky v oboch súbojoch trvali dvakrát toľko ako zvyčajne, keďže rolby museli upravovať opakovane ľadovú plochu.

“Organizácia turnaja bola dobrá. Mali sme síce problém s ľadom, ale bolo to iba v zápasoch Slovenska. Nešlo o chybu chladiaceho systému, môžem vám povedať, že išlo o problém s masážnym olejom, ktorý sa rozlial po ploche. Zamestnanci arény pracovali veľmi odborne,“ povedal Franz Reindl. “Je to jednoduché, jeden z hráčov používal emulziu, ktorá robila problémy s ľadom. Nikto za to nemohol.“

Organizátori sú veľmi spokojní s návštevnosťou turnaja. Do hál v Kolíne a Paríži prišlo vyše 600-tisíc divákov. V Bercy už uzavreli fanúšikovský účet, stretnutia vo Francúzsku videlo 224-tisíc návštevníkov. “V Paríži chodili fanúšikovia zo začiatku v menšom počte, ale postupne sa zvyšoval ich počet a dosiahli sme priemer 7500 divákov na zápas. Výsledné číslo je len o 10-tisíc menšie, ako bolo v Ostrave v roku 2015. Česko je hokejová veľmoc, hokej je tam šport číslo jeden. Naši francúzski kolegovia dosiahli napokon skvelé čísla,“ povedal generálny sekretár organizačného výboru Henner Ziegfeld.