Pri čerpaní dovolenky ťahá zamestnanec za kratší koniec. Ako sa brániť proti porušovaniu práv?

Dohodnúť si so zamestnávateľom dovolenku nie je pre mnohých zamestnancov podľa údajov Štatistického úradu SR jednoduché. Až 80 percent z 2,2 milióna pracujúcich na trvalý pracovný pomer totiž za minulý rok uviedlo, že si nemôže rozhodnúť o rozvrhnutí pracovného času, a to bez ohľadu na to, ako dlho sú zamestnaní.

Majú síce vo všeobecnosti zo zákona nárok na najmenej štyri týždne dovolenky, ale o jej čerpaní rozhoduje zamestnávateľ. Podľa Národného inšpektorátu práce (NI/) by to ale nemal robiť svojvoľne. Mal by sa riadiť takzvaným plánom dovolenky, ktorý vypracuje so súhlasom zástupcom zamestnancov.

„V pláne dovoleniek má byť čerpanie dovoleniek zamestnancov naplánované tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka,“ uviedol Ladislav Kerekeš, hovorca NIP.

Platnosť takéhoto plánu je jeden kalendárny rok, čo umožňuje, aby si zamestnanci svoj voľný čas lepšie naplánovali a prípadne včas požiadali o dovolenku v iné dni.

Povinnosti pracovníkov

Presný postup, ako má zamestnanec žiadať o dovolenku mimo plánu však môže byť na každom pracovisku iný, pretože ho neupravuje zákon, ale interné dokumenty firmy, napríklad pracovný poriadok.

„Od zamestnanca sa zvyčajne požaduje, aby potrebu dlhšej dovolenky oznámil zamestnávateľovi napríklad prostredníctvom svojho vedúceho zamestnanca s istým časovým predstihom,“ doplnil Kerekeš. Následne túto žiadosť schvaľuje zamestnávateľ, ktorý v prípade jej odobrenia určí konkrétne dni, v ktorých bude mať zamestnanec voľno.

Ak by sa stalo, že počas čerpania dovolenky pracovník ochorie alebo mal úraz, ktorý by mu prekážal nastúpiť do práce, musí to v práci oznámiť. „Oznamuje to spôsobom, ktorý je u zamestnávateľa určený, napríklad mailom, telefonicky alebo zaslaním sms jeho vedúcemu zamestnancovi,“ doplnil hovorca NIP.

Súhlas zamestnanca nie je potrebný