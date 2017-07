Jednorazové cestovné poistenie na cesty do zahraničia u Slovákov vedie

BRATISLAVA 13. júla (WebNoviny.sk) – V rámci druhov cestovného poistenia Slováci preferujú jednorazové cestovné poistenie. S poistnou udalosťou v rámci jednorazového cestovného poistenia má skúsenosť 26 % ľudí. Celoročné cestovné poistenie majú uzatvorené len jednotky percent ľudí. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Nielsen Admosphere Slovakia, ktorého sa zúčastnilo tisíc respondentov internetovej populácie starších ako 18 rokov.

Jednorazové poistenie pri cestách do zahraničia využíva 45 % ľudí, pričom na cesty po Slovensku si takéto poistenie uzatvára len necelá tretina. Pätnásť percent necháva poistenie do zahraničia na cestovnú kanceláriu, desať percent je poistených celoročne a 6 % sa spolieha na to, že v prípade potreby využije v zahraničí svoje štandardné zdravotné poistenie.

V prípade dovoleniek trávených na Slovensku necelá tretia ľudí neuzatvára cestovné poistenie vôbec. Šestnásť percent sa spolieha na svoje štandardné zdravotné poistenie a len 8 % sa poisťuje prostredníctvom cestovnej kancelárie.