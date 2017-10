Pri chýbajúcej kontrole auta má byť najprv výstraha, až potom pokuta, navrhuje OĽaNO

BRATISLAVA 9. októbra (WebNoviny.sk) – Hnutie OĽaNO navrhuje, aby motoristi v prípade nevykonania technickej a emisnej kontroly automobilu dostali od štátu najprv len upozornenie a až potom by mali nasledovať odstupňované pokuty.

Pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu novely zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách chce predložiť na podnet odborníka na dopravu z KDH exposlanca Pavla Zajaca na októbrovej schôdzi Národnej rady SR so začiatkom v utorok.

Odborník na dopravu

Ako v pondelok informoval poslanec Ján Marosz (OĽaNO), za dodatočnú technickú a emisnú kontrolu do pätnástich dní by bola nulová pokuta, do tridsať dní by stačilo uhradiť tretinu z maximálnej pokuty 330 eur, čiže 110 eur, a do 45 dní dve tretiny, teda 220 eur.

„Chceme ochrániť obyčajných ľudí, ktorí nemajú internet, aby boli upozornení listom a veci si dali do pätnástich dní poctivo do poriadku. Naším pozmeňujúcim návrhom v žiadnom prípade nepodporujeme lajdáckosť obyvateľstva a nechceme, aby po našich cestách chodili autá v zlom technickom stave a zhoršovalo sa životné prostredie,“ povedal Marosz.

Zhoršenie životného prostredia

Pavol Zajac ako poslanec pred troma rokmi navrhoval, aby ľudia dostali najprv upozornenie a časový priestor na vykonanie kontroly auta, až potom by mala nasledovať pokuta. „Pred troma rokmi, keď som to opakovane navrhoval, celý klub Mosta-Híd, vrátane dnešného ministra Árpáda Érseka bol za môj návrh,“ pripomenul podpredseda KDH. Upozornil, že Jednotný informačný systém v doprave, ktorý je druhý rok v prevádzke, eviduje ročne 40 tisíc pokút za chýbajúcu technickú a emisnú kontrolu.

V súčasnosti stačí pri vykonaní kontroly, prípadne prehlásení do zahraničia, do pätnástich dní uhradiť dve tretiny z výšky pokuty (220 eur) a podľa novely by sa to malo zmierniť na jednu tretinu (110 eur). „Pozmeňujúci návrh, ktorý pán Marosz predloží na náš podnet, je taký, že človek dostane pokutu a keď vykoná technickú a emisnú kontrolu, odhlási vozidlo do pätnástich dní, tak je považovaná za zaplatenú a neplatí nič,“ uviedol Zajac.

Štátu by podľa neho nemalo ísť prioritne o čo najvyšší výber pokút za neplatnú technickú alebo emisnú kontrolu, ale o to, aby bola bezpečnosť na cestách a autá boli v poriadku. „Vláde by malo záležať na proklientskom prístupe k občanom. Slušná poisťovňa, slušný telefónny operátor nepošle hneď pokutu, keď zabudnete zaplatiť splátku, ale na to najprv upozorní,“ dodal Zajac.