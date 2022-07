Pri Čiernej nad Topľou došlo k čelnej zrážke dvoch áut, starší muž z nezistených dôvodov prešiel do protismeru

Sedem ľudí, z toho dvaja vážne, sa zranili pri štvrtkovej dopravnej nehode medzi obcami Hlinné a Čierne nad Topľou (okres Vranov n/Topľou).

Ako informuje prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, 45-ročný vodič z doposiaľ nezistených príčin prešiel so svojím autom do protismeru, kde narazil do protiidúceho auta, ktoré šoféroval 32-ročný vodič.

„Mladší muž spolu so spolujazdkyňou utrpeli pri nehode vážne zranenia. Starší vodič a jeho štyria spolujazdci utrpeli ľahké zranenia,“ uviedla polícia.

Obom vodičom vykonali dychovú skúšku, ktorá skončila s negatívnym výsledkom. Okolnosti a príčiny dopravnej nehody sú podľa polície predmetom ďalšieho vyšetrovania.