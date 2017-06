Foto: Pri dopravných nehodách sa zranili dvaja motorkári, polícia alkohol nezistila

BRATISLAVA/TRNAVA 27. júna (WebNoviny.sk) – Dvoch zranených motorkárov si vyžiadali nehody, ktoré sa v pondelok stali v Trnavskom kraji.

Podvečer sa so Škodou Fabia zrazil na kruhovom objazde pri Galante 55-ročný motocyklista, ktorý sa preraďoval z jedného pruhu do druhého. Ako agentúru SITA informovala trnavská policajná hovorkyňa Mária Linkešová, motockylistu s vážnymi zraneniami previezli do nemocnice. Ani jednému alkohol nezistili.

S ľahkými poraneniami vyviazol 50-ročný motorkár, ktorého v Hlohovci zachytila 33-ročná vodička osobného auta. Motocyklista po náraze spadol na zem. Aj v tomto prípade boli dychové skúšky negatívne. Presné okolnosti oboch nehôd polícia vyšetruje.