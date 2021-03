Pri havárii autobusu v Poľsku zahynulo 6 ľudí, vozidlo prešlo cez cestný násyp a spadlo do priekopy

Šesť ľudí zahynulo a 41 ďalších utrpelo zranenia pri havárii ukrajinského autobusu na juhovýchode Poľska pri meste Jaroslaw. Informovali o tom v sobotu poľské médiá.

Televízna stanica TNV24 uviedla, že autobus mal ukrajinskú štátnu poznávaciu značku a cestovalo v ňom 57 ukrajinských občanov vrátane dvoch vodičov.

Autobus približne o polnoci prešiel cez cestný násyp na diaľnici A4 a spadol do priekopy. Príčina nehody hneď nebola jasná. Do rozsiahlej záchrannej operácie sa v sobotu v skorých ranných hodinách zapojili desiatky hasičov a zdravotníkov. Zranených do nemocníc prevážali vrtuľníky.

Ukrajinci zvyčajne cestujú do Poľska za prácou vzhľadom na nedostatok pracovnej sily v poľskej ekonomike, ktorá v posledných rokoch rýchlo rastie.