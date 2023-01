Pri inom súperovi by sme išli ďalej, myslí si Nemec a Šatan okrem pochvaly vymenoval aj negatíva (video)

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov majú za sebou pomerne úspešné majstrovstvá sveta tejto vekovej kategórie v Kanade. V skupinovej časti zdolali Američanov a vo štvrťfinále podľahli domácim Kanaďanom až po predĺžení.

Samotní hráči sú so svojimi výkonmi spokojní a ich účinkovanie na turnaji sa pozdáva aj prezidentovi Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslavovi Šatanovi.

Pri inom súperovi by išli ďalej

Papierovo najväčšia hviezda slovenskej dvadsiatky na MSJ 2023 bol obranca Šimon Nemec, úradujúca dvojka draftu nováčikov do zámorskej NHL.

„Turnaj hodnotím pozitívne, ale je trochu sklamanie, že sme skončili vo štvrťfinále. Myslím si, že pri inom súperovi by sme išli ďalej. Som veľmi rád, že som mohol byť kapitán tohto tímu. Verím, že som bol ten najlepší kapitán na ľade aj mimo neho. Myslím si, že sme to zvládli dobre a som na chalanov hrdý. Po prvom víťazstve sa tím stmelil a odvtedy sme boli výborná partia, hralo sa proti nám veľmi ťažko,“ zhodnotil šampionát 18-ročný zadák vo videu na oficiálnom webe SZĽH. V 5 dueloch nazbieral 5 bodov (1+4).

Zápasy odchytal aj chorý

Hrdina slovenského tímu bol dovtedy prakticky neznámy brankár Adam Gajan, ktorý v zápase proti Kanade urobil 53 zákrokov a vychytal oba triumfy SR „20“ na turnaji.

„Celý tím môže byť spokojný s výkonmi, ktoré sme predvádzali. Mrzí nás, že nám chýbal len kúsok k veľkému úspechu pre Slovensko. Som spokojný s tým, ako som chytal. Celkom sa mi darilo a som za to rád. Na ľade som sa cítil lepšie ako v klube, aj keď zdravotne som nebol úplne v poriadku. Mal som zvýšené teploty a bolelo ma celé telo, ale prežil som to. Zápas proti Kanade som si užil, aj keď to bolo ťažké,“ priznal 18-ročný Popradčan.

Musia kopírovať hru Ramsayho „áčka“

Šatan pochválil Slovákov za bojovnosť, ale pomenoval aj negatíva.

„Je na čom stavať. Môžeme byť hrdí na to, akým spôsobom sme sa prezentovali. Boli tam aj momenty, ktoré chlapci oľutujú, pretože ich stáli lepší výsledok. Ale o tom je proces získavania skúseností a posúvania vpred. V zápasoch, v ktorých sme hrali aktívne, útočne a nebáli sme sa súpera dostať pod tlak, sa nám darilo. Akonáhle sme sa trošku stiahli a začali cúvať cez stredné pásmo, dostali sme sa do problémov. Identita, s ktorou prišiel na Slovensko Craig Ramsay, je správna a chceme ju vidieť aj v hre mládežníckych reprezentácií. Verím, že dvadsiatka aj osemnástka budú kopírovať hru nášho áčka a spoločne budeme napredovať,“ želá si držiteľ kompletnej medailovej zbierky z MS.

Podľa bývalého úspešného slovenského reprezentanta mladým hokejistom pomôže účasť MSJ 2023 v ich rozvoji.

„Dáva to našim hráčom obrovské skúsenosti do ďalších zápasov. Aby sme v budúcnosti mohli dosiahnuť medailový úspech, musíme si prejsť najskôr ťažkými chvíľami a poučiť sa z nich. Prípadne na ich základe zistiť, čo treba zlepšiť. Toto všetko sa u nás deje. Preto verím, že slovenský hokej je na správnej ceste,“ dodal Miroslav Šatan.