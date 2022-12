Pri lyžovačke je podľa odborníkov potrebné myslieť na správny druh poistenia, náklady sa môžu vyšplhať na tisíce eur

Slováci sa v cestovnom poistení za posledné desaťročia výrazne zlepšili. Ako ďalej uviedol finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik, dnes je skôr výnimkou, ak si niekto pred cestou do zahraničia neuzavrie cestové poistenie. Avšak problém vidí najčastejšie v rizikovej skupine poistenia a chýbajúcom pripoistení zodpovednosti.

Správny druh poistenia

„Ak rekreačne lyžujete na oficiálnych zjazdovkách, stačí si vybrať najnižšiu rizikovú skupinu, ktorú poisťovne zvyčajne označujú ako “turistiku“. Naopak, ak budete športovať aj mimo zjazdoviek, je dôležité vybrať si rizikovú skupinu šport,“ radí Búlik. Táto podľa neho pokrýva všetky rizikové športy na horách. Výber správnej rizikovej skupiny je podľa analytika dôležitý.

„Ak by ste totiž boli poistení v nižšej rizikovej skupine a budete napríklad lyžovať mimo zjazdovky, môže vám poisťovňa náhradu škody krátiť alebo úplne zamietnuť,“ varuje Búlik.

Škody môžu byť vysoké

Pripoistenie zodpovednosti za škodu je kľúčové, ak ide niekto lyžovať do zahraničia. Škoda, ktorú môže klient spôsobiť na výstroji a zdraví iného človeka sa totiž môže vyšplhať vysoko. „Z praxe poznáme prípady, keď pri úraze na lyžiarskom svahu presiahla náhrada škody spolu s bolestným sumu 100-tisíc eur,“ uvádza Búlik. Do tretice netreba zabudnúť podľa neho na poistenie technického zásahu v horách, ktoré kryje pátraciu akciu záchranárov aj transport helikoptérou do nemocnice.

Napríklad v Taliansku sa podľa Generali výrazne sprísnili bezpečnostné pravidlá na svahoch. Mať platné poistenie zodpovednosti je v krajine povinnosťou každého lyžiara či snowboardistu, inak nepoistenému hrozia sankcie a odobratie skipasu. Ak sa niekto chystá stráviť lyžovačku na Slovensku, poisťovňa Generali radí pred odchodom uzatvoriť poistenie do hôr, ktoré kryje náklady Horskej záchrannej služby v súvislosti so záchranou v horskom teréne.