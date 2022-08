Pri Melitopoli vyhodili do vzduchu veliteľstvo okupantov, pripravovali tam „referendum“ a vydávali ruské pasy (video)

Neďaleko juhoukrajinského mesta Melitopoľ vykonali sabotáž v budove, ktorú údajne používali regionálni predstavitelia podporujúci Rusko.

Ako referuje spravodajský web CNN, povedal to legitímny starosta Melitopoľa Ivan Fedorov, ktorý sa z bezpečnostných dôvodov nenachádza v meste.

„Dnes v noci vyhodili do vzduchu veliteľstvo okupantov v obci Priazovske. Práve tam sa Rusi pripravovali na ‚hlasovanie‘ (referendum, pozn.) a vydávali ruské pasy,“ uviedol Fedorov na Telegrame. Dodal, že zatiaľ nemá informácie o tom, kedy ruské sily plánujú usporiadať pseudoreferendum na okupovaných územiach Záporožskej oblasti o pripojení k Ruskej federácii.

„Konceptom Rusov je teraz usporiadať referendum počas piatich dní vo forme prieskumu, návštevou bytov a domov. V nasledujúcich dvoch týždňoch Rusi jednoducho nedokážu usporiadať referendum,“ uviedol Fedorov a dodal, že ruské pasy podľa jeho informácií dostalo „maximálne tisíc ľudí“.

Odhaduje sa, že v Melitopoli stále žije 60 až 70-tisíc ľudí, čo je polovica predvojnovej populácie. Podľa Fedorova Rusi začali s „čistkami“ obyvateľstva.

„Filtrujú v každom dome, v každom byte. Ak sa nájde osoba, ktorá má aspoň niečo ukrajinské, vlajku, výšivku, okamžite ju zatknú,“ podotkol s tým, že Rusi držia v zajatí až 80 ľudí. Štyri osoby vraj previezli do prísne stráženého záchytného centra v Moskve. CNN toto tvrdenie nemôže overiť.

🚬In the #Melitopol district in the village of #Pryazovskoe, partisans blew up the headquarters of the occupiers, which issued #Russian passports and prepared for a pseudo-referendum, the mayor of the city, #IvanFedorov, said.#Zaporizhzhia is #Ukraine️!

🇺🇦 pic.twitter.com/Ko9Oc9S6dj

— Johan (@Helpful_Hand_SA) August 25, 2022