Pri náletoch v Gaze zomreli ďalšie deti a ženy, vyslanec USA prišiel dohodnúť prímerie s Izraelom a Palestínou

Vyslanec Spojených štátov amerických Hady Amr pricestoval v piatok do Tel Avivu v rámci snahy o deeskaláciu nepokojov medzi Izraelom a Palestínčanmi. Zúčastní sa na rozhovoroch s predstaviteľmi Izraela, Palestíny a OSN, ktorých cieľom bude dohodnúť prímerie.

Zasiahli aj utečenecký tábor

Izrael v sobotu ráno vykonal nálety v Gaze, kde zabil najmenej 10 ľudí, z toho väčšinu deti. Počas útoku zasiahli trojpodlažnú budovu v utečeneckom tábore v Gaze, pričom zomrelo osem detí a dve ženy. Všetci boli príbuzní. Palestínski militanti reagovali vystrelením ďalších rakiet.

Konflikt sa začal v pondelok a predchádzali mu týždne napätia vo východnom Jeruzaleme. V piatok sa nepokoje presunuli aj na Západný breh Jordánu, kde zomrelo najmenej 10 Palestínčanov a stovky utrpeli zranenia. Izraelské zložky použili slzný plyn, gumové projektily a strieľali aj ostrými nábojmi, zatiaľ čo Palestínčania hádzali benzínové bomby.

Izraelská armáda čelí kritike

V Gaze už zomrelo najmenej 126 ľudí, vrátane 31 detí a 20 žien. V Izraeli zabili sedem ľudí, medzi nimi sú aj vojak a šesťročný chlapec.

Izraelská armáda najnovšie čelí kritike za to, že do médií vypustila správu, podľa ktorej do Pásma Gazy nasadila svoje pozemné jednotky, čo by bol v súčasnej situácii jeden z najhorších scenárov. Tým podľa vojenských komentátorov chcela vylákať bojovníkov palestínskeho militantného hnutia Hamas. Armáda však neskôr uviedla, že v oblasti nemá žiadne jednotky a celý incident označila za nedorozumenie.