Astronómovia objavili pri neďalekej hviezde novú planétu, AU Mic b je približne veľká ako Neptún

Astronómovia objavili novú exoplanétu, ktorá obieha okolo neďalekej hviezdy AU Microscopii. Planéta, ktorá dostala názov AU Mic b, je asi o osem percent väčšia ako Neptún a okolo červeného trpaslíka vzdialeného od Zeme 32 svetelných rokov obehne každých 8,5 pozemských dní. Nový objav priblížila štúdia v odbornom časopise Nature.

AU Microscopii, alebo AU Mic, v súhvezdí Mikroskop dlho lákala astronómov, ktorí po viac ako desaťročie v jej blízkosti hľadali dôkazy o prítomnosti planét.

Hviezda je stará okolo 20 – 30 miliónov rokov, čo je 150-násobne menej ako má Slnko, a obklopuje ju disk plynu a prachu. Nachádza sa tiež v skupine pohybujúcich sa hviezd Beta Pictoris, ktorá nesie meno po hviezde s dvomi známymi exoplanétami.

Planéta zrejme migrovala k hviezde

Planétu v blízkosti AU Mic našli vedci vďaka dátam zo Spitzerovho vesmírneho ďalekohľadu a vesmírneho observatória Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA).

„Myslíme si, že AU Mic b, vznikla ďaleko od hviezdy a migrovala smerom k nej na svoju súčasnú orbitu. To je niečo, čo sa môže stať, keď sa planéty vzájomne gravitačne ovplyvňujú s plynovým diskom alebo inými planétami,“ priblížil spoluautor štúdie a projektový vedec programu TESS v Goddardovom centre pre vesmírne lety NASA Thomas Barclay, ktorého cituje televízia CNN.

Vedci sa pripravujú na ďalší výskum

Systém hviezdy AU Mic je dostatočne blízko na štúdium. Je jasný, má spomínaný disk a minimálne jednu planétu s priamou mierou veľkosti. To umožní vedcom skúmať vznik a vývoj planét aj to, ako interagujú so svojimi hviezdami. Zároveň by im to mohlo pomôcť pochopiť, ako vznikla naša slnečná sústava.

„Táto hviezda pravdepodobne zatiaľ nemala čas vytvoriť malé, skalnaté planéty. Dáva nám to príležitosť získať obraz o tom, čo sa mohlo stať predtým, ako vznikli naše vlastné terestriálne planéty ako Zem a Venuša,“ skonštatoval spoluautor štúdie Bryson Cale z George Mason University.

Podľa autora štúdie Petra Plavchana, ktorý na zmienenej univerzite pôsobí ako profesor fyziky a astronómie, plánujú vedci ďalšie pozorovania hviezdneho systému, aby zistili viac o atmosfére planéty a prípadne určili, či má ďalšieho planetárneho súpútnika.