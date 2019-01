Pri nehodách v Trnavskom kraji zomreli dvaja chodci, polícia vyzýva k opatrnosti

BRATISLAVA/TRNAVA 18. januára (WebNoviny.sk) – Sedem nehôd s účasťou chodcov zaevidovali od začiatku roka policajti v Trnavskom kraji. Dve osoby nehody neprežili, dve skončili s ťažkými zraneniami a traja chodci vyviazli s ľahkými poraneniami.

Polícia vodičom pripomína, že sú povinní dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, pritom ho nesmú ohroziť.

Ako upozornila trnavská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová, chodci sú zase pri prechádzaní cez cestu povinní prednostne použiť priechod pre chodcov a nevstupovať na vozovku, ak prichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy.

Taktiež by mali brať ohľad na vodičov a cez cestu by nemali prechádzať jednotlivo, ale v skupinách, a len vtedy, ak je to vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel bezpečné. Za zníženej viditeľnosti musia mať reflexné prvky v obci aj mimo nej.