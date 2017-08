Pri nehode autobusu v Číne zahynulo najmenej 36 ľudí

PEKING 11. augusta (WebNoviny.sk) – Pri nehode autobusu na severozápade Číny zahynulo minimálne 36 ľudí a ďalších 13 utrpelo zranenia. Informovali dnes štátne médiá. Medzi obeťami sú aj dve deti.

Diaľkový autobus narazil do steny na vjazde do diaľničného tunela. Nehoda sa stala krátko pred polnocou v provincii Ša-an-si. Autobus s kapacitou 51 osôb smeroval z Čcheng-tu, hlavného mesta juhozápadnej provincie S’-čchuan, do Luo-jen v strednej Číne.

Minister verejnej bezpečnosti Kuo Šeng-kchun nariadil urýchlené vyšetrenie nehody.

Nehody na diaľniciach sú v Číne pomerne časté. Dôvodmi sú najmä vysoká rýchlosť, agresívna jazda a nedodržanie bezpečnej vzdialenosti. Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že v pevninskej Číne ročne zahynie na cestách asi 260-tisíc ľudí.