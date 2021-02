Pri protestoch za prepustenie Navaľného zadržala ruská polícia tisíce ľudí, niektorých zbili

Masové celonárodné protesty v Rusku proti väzbe opozičného lídra a protikorupčného aktivistu Alexeja Navaľného vyústili do zadržania viac ako 5 100 osôb. Informovala o tom skupina OVD-Info, ktorá monitoruje politické zatknutia. Niektorých účastníkov pritom polícia aj zbila.

V Moskve, kde úrady zaviedli v centre mesta bezprecedentné bezpečnostné opatrenia, zatkli viac ako 1 600 ľudí. Medzi nimi i Navaľného manželku Juliu, ktorú prepustili po niekoľkých hodinách a v súčasnosti čaká na súdne pojednávanie v súvislosti s obvineniami z účasti na nepovolenom proteste.

Podľa ľudskoprávnej organizácie Amnesty International moskovské úrady zatkli tak veľa ľudí, že tamojšie detenčné zariadenia už nemali voľné miesta.

Ľuďom sa vyhrážajú väzením

V Petrohrade, druhom najväčšom meste Ruska, polícia zatkla viac ako 1 100 ľudí. Napriek hrozbám zatknutia a veľkej policajnej prítomnosti protestovali tisícky ľudí po celom Rusku. Jedny z najväčších protestných zhromaždení boli napríklad v Novosibirsku a Krasnojarsku na Sibíri či Jekaterinburgu na Urale.

Po prvej vlne protestov z predošlého víkendu, keď zadržali viac ako 4 000 ľudí, sa úrady snažili zabrániť ďalším demonštráciám na viacerých frontoch, pripomína agentúra AP. Niektorých Navaľného spolupracovníkov a aktivistov poslali súdy do väzenia, jeho brat Oleg, spolupracovníčka Ľubov Sobolová a traja ďalší v piatok dostali dva mesiace domáceho väzenia za údajné porušenie obmedzení proti šíreniu koronavírusu počas ostatných protestov.

Prokurátori tiež požadovali od platforiem sociálnych médií, aby zablokovali výzvy na protesty a ministerstvo vnútra vydalo varovanie pre verejnosť s tým, že účastníkov možno obviniť z účasti na masových nepokojoch, za čo hrozí maximálne osemročný trest odňatia slobody.

Súd rozhodne o jeho ďalšom osude

Navaľného, ktorý je najznámejším kritikom prezidenta Vladimira Putina, zadržali 17. januára po návrate z Nemecka. V krajine sa liečil päť mesiacov z následkov otravy nervovoparalytickou látkou novičok. Z útoku obviňuje Kremeľ, čo ruské úrady odmietajú.

Navaľného umiestnili do väzby na 30 dní. Podľa prokuratúry pobytom v Nemecku porušil pravidlá podmienečného odsúdenia za spreneveru. Navaľnyj označuje kauzu z roku 2014 za politicky motivovanú.

Väznenie Navaľného a zásahy voči demonštrantom sa stretli s kritikou zo zahraničia a výzvami na ich ukončenie. Navaľnyj by sa mal v utorok postaviť pred súd, ktorý by ho mohol poslať na niekoľko rokov do väzenia. Jeho tím vyzval na ten deň na ďalší protest v Moskve.