Pri stavbe domu nezabudnite na poistenie – môže vám uchrániť miešačku, aj celú strechu

Pani Jarka s manželom finišujú so stavbou svojho rodinného domu. Doslova pár týždňov pred kolaudáciou sa im doň vlámali dvaja muži – vandali v podnapitom stave. Tehlou rozbili francúzske okno, cez ktoré vstúpili na stavbu, poprestrihávali všetky káble a trubky, vrátane plynových a poškodili aj novučičký kotol z ktorého sa hneď vyliala voda. Keď susedia v okolí stavby zacítili plyn, hneď volali políciu. Manželom zo satelitu neďaleko Bratislavy vznikla škoda približne 5000 eur, čo je však horšie, zase musia čakať na majstrov, aby všetko dali do pôvodného stavu a tak sa ich plánované sťahovanie zase o niečo posunulo. Toto je však len jeden z prípadov, kedy sa vám môže poistenie stavby skutočne hodiť.

S poistením majetku až do kolaudácie nečakajte

„Našim klientom odporúčame nečakať na uzavretie poistenia až do doby kolaudácie rodinného domu. Na poistenie je potrebné myslieť už pred ňou. Jednou z možností je stavebné poistenie Vtedy sa poistka uzatvára na dobu určitú – teda počas trvania stavby,“ vysvetľuje hovorkyňa Unionu, Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Okrem krytia štandardných škôd ako sú živelné udalosti, odcudzenie vecí zo stavby – napríklad náradia, či tehál, kryje aj vandalizmus a predovšetkým škody spôsobené stavebnými prácami. Poistiť sa dá navyše aj škoda na zdraví alebo majetku tretích osôb – to znamená, že ak by na susedný pozemok padlo napríklad lešenie, odškodní suseda za spôsobenú škodu vaša poisťovňa. V Unione evidujeme napríklad aj prípad, kedy klientovi z Martina zlodeji kompletne vybielili domček s náradím. Prišiel o ručné náradie, vŕtačky, roxory a ďalší stavebný materiál.

Druhou možnosťou je uzavrieť poistenie UNIDOM už počas výstavby rodinného domu. Výhodou je, že si môžete vybrať z viac ako 30 rizík ohrozujúcich majetok a ďalších nákladov vzniknutých pri poistnej udalosti. No a po kolaudácií domu si na tú istú zmluvu môžete pridať aj poistenie domácnosti.

Pri rekonštrukcii postačí aj poistenie existujúce poistenie domu alebo bytu

Pokiaľ pri úpravách svojho bývania nepotrebujete stavebné povolenie, prípadne vám postačuje zmeny len ohlásiť, vystačíte si aj s bežným poistením rodinného domu alebo bytu „V rámci nášho produktu UNIDOM sú kryté aj škody spôsobené stavebnými prácami a to do sumy 3000 eur,“ ozrejmuje Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Poistenie je možno uzatvoriť aj online, osobná obhliadka nie je nutná..

