Pri udelení poverenia na zostavenie vlády bude podľa Čaputovej podstatná väčšina v parlamente

Otázkou, komu udeliť poverenie na zostavenie vlády, sa bude prezidentka Zuzana Čaputová zaoberať až po februárových parlamentných voľbách na základe výsledkov volieb.

Podstatné pritom bude, aby mal budúci premiér a jeho vláda väčšinovú podporu v parlamente. Uvádza sa to v stanovisku prezidentky na otázku, či by bolo pre ňu pri poverení kľúčové to, či daný politik vyskúšal v minulosti drogy.

Odpoveď prezidentky agentúre SITA poskytol jej hovorca Martin Strižinec.

Viac o téme: Trubanova drogová kauza