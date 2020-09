Pri vyšetrovaní smrti Chovanca musí polícia vypočuť aj slovenských svedkov, žiadajú europoslanci

Europoslanec Ivan Štefanec (KDH) inicioval list vedeniu belgickej federálnej polícii, aby pri vyšetrovaní smrti slovenského občana Jozefa Chovanca čo najskôr vypočula aj svedkov zo Slovenska, ktorí boli v lietadle svedkami incidentu.

Výzvu podporilo aj ďalších deväť europoslancov a to Eugen Jurzyca, Lucia Ďuriš Nicholsonová (obaja SaS), Peter Pollák (OĽaNO), Miriam Lexmann (KDH), Miroslav Číž, Róbert Hajšel (obaja Smer-SD), Michal Wiezik (Spolu), Martin Hojsík, Michal Šimečka (obaja PS). V tlačovej správe o tom informoval Michal Ďurman, asistent europoslanca Štefanca.

Svedkov doteraz nevypočuli

„Od zverejnenia podrobností o prípade sa na mňa obracajú mnohí svedkovia, ktorí boli prítomní udalostiam v lietadle, po ktorých bol pán Chovanec obmedzený na slobode a napokon zomrel. Mnohé z nich by určite vedeli do prípadu vniesť viac svetla a pomohli urýchliť vyšetrovanie. Som šokovaný, že belgické orgány ich doteraz nevypočuli ani nekontaktovali. Preto som sa obrátil listom priamo na policajného riaditeľa, aby tak čo najskôr urobili. V prípade potreby som pripravený tieto kontakty sprostredkovať. Odhalenie celej pravdy je v záujme všetkých, no pomôže najmä rodine pána Chovanca,“ povedal Štefanec.

Smrť na belgickom letisku

Chovanca zatkli vo februári 2018 na letisku, ktoré leží asi 60 kilometrov od Bruselu.

Spravodajský portál Sme.sk priniesol 20. augusta informáciu o záberoch z letiska v belgickom meste Charleroi, kde jedna policajtka nad telom občana SR Jozefa Chovanca hajlovala a ďalší policajt mu 16 minút tlačil na hrudník, v dôsledku čoho nakoniec Chovanec zomrel.