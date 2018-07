Pri zrážke autobusu a sanitky utrpelo zranenia 46 ľudí, zväčša detí

BERLÍN 1. júla (WebNoviny.sk) – V nemeckej spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko sa v sobotu večer zrazil autobus s protiidúcou sanitkou, pričom utrpelo zranenia 46 ľudí, dvaja z nich vážne. Podľa údajov polície sa nehoda stala na ceste medzi obcami Lensahn a Cismar severne od Lübecku.

Autobus so 42 deťmi a piatimi dozorkonajúcimi dospelými sa vracal z výletu späť do letného tábora. Dvaja cestujúci v autobuse utrpeli ťažké zranenia, 42 ďalších ľahšie. Zranenia dvoch osôb v sanitke sú rovnako ľahšieho charakteru. Deti mali od 10 do 15 rokov. K nehode údajne došlo, keď sa vodič autobusu snažil vyhnúť inému vozidlu.

Pôvodný článok:

http://orf.at/#/stories/2445201/