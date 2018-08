Veľmi som si prial Real Madrid a máme ho, vyhlásil Slovák Procházka po žrebe Ligy majstrov

PLZEŇ 31. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový stredopoliar Roman Procházka považuje zloženie základnej G-skupiny Ligy majstrov 2018/2019 za splnený sen. „Viktoriáni“ v nej budú súperiť aj s víťazom ostatných troch ročníkov Realom Madrid.

Bude to splnený sen

Okrem českého šampióna a najúspešnejšieho klubu európskej pohárovej histórie sa v „géčku“ ocitol aj semifinalista uplynulej sezóny LM AS Rím z Talianska a ruský tím CSKA Moskva.

„Som spokojný. Veľmi som si prial Real Madrid a máme ho. Naozaj sa veľmi teším. Je to asi najlepšie mužstvo, ktoré sme mohli dostať. Bude to splnený sen,“ uviedol 29-ročný rodák z Jaslovských Bohuníc pre oficiálny web plzenského klubu, do ktorého zamieril pred začiatkom tejto sezóny po niekoľkoročnom pôsobení v bulharskom Levski Sofia.

„Celkovo je táto skupina veľmi lákavá. AS Rím v minulej sezóne vyradil FC Barcelona, Real Madrid trikrát po sebe vyhral LM,“ doplnil odchovanec Spartaka Trnava.

Podľa Vrbu si hráči želali Real

Aj tréner Viktorie Pavel Vrba obrazne sníma klobúk pred Realom Madrid. „Hráči si želali práve Real, verím len, že sa nezľaknú a budú sa snažiť odohrať dobré zápasy. Pre divákov aj fanúšikov je to čosi mimoriadne Taká odmena za titul. Čaká nás dvojzápas s momentálne najlepším mužstvom na svete,“ skonštavoval Vrba na webe fcviktoria.cz.

K celkovému zloženiu G-skupiny 54-ročný skúsený kouč doplnil: „V Lige majstrov sa nedá vyberať. V skupine máme jedno mimoriadne mužstvo, jeden veľmi dobrý tím a CSKA Moskva, nad ktorým sme už zvíťazili a postúpili. Je na nás, aby nám to nevrátili a postúpili sme ešte raz my.“