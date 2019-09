Priatelia oslávia štvrťstoročie, David Schwimmer v kultovom seriáli najprv nechcel hrať

Americký herec David Schwimmer, ktorého si už niekoľko generácií televíznych divákov pamätá hlavne ako Rossa zo seriálu Priatelia, pôvodne v tomto seriáli vôbec nechcel účinkovať.

Pohľad zvnútra

Tento a mnoho ďalších zaujímavých a doteraz neznámych faktov súvisiacich s kultovým seriálom prináša kniha Generation Friends: An Inside Look at the Show That Defined a Television Era (Generácia Priatelia: Pohľad zvnútra na program, ktorý definoval televíznu éru).

Knižka, ktorú napísal filmový historik Saul Austerlitz, vyšla v utorok pri príležitosti 25. výročia odvysielania prvého dielu prvej série Priateľov.

Monica, Rachel, Phoebe, Chandler, Joey a Ross sa prvýkrát objavili na obrazovkách televízie NBC 22. septembra 1994.

Noví priaznivci

Vtedy ešte podľa Austerlitza nikto ani netušil, že pôjde o tak populárnu záležitosť a že aj po 25 rokoch si tento seriál bude stále nachádzať nových a nových priaznivcov, ktorí ešte v čase jeho prvého vysielania neboli na svete.

Okrem informácie o počiatočnom nezáujme Schwimmera o účinkovanie v Priateľoch Austerlitz prezrádza napríklad aj to, že podľa pôvodného scenára mala Monica tvoriť pár s Joeym a nie s Chandlerom. A Courteney Cox nemala hrať podľa pôvodného plánu Moniku, ale Rachel.

Samotný názov Priatelia tiež nebol plánovaný od začiatku. Pôvodný názov seriálu mal byť Na zdravie (Cheers). Ten sa neskôr zmenil na Priatelia ako my (Friends Like Us), a až nakoniec ktosi zo štábu navrhol, aby sa seriál volal jednoducho len Priatelia.