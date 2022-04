Príbeh muža, život ktorého poháňa túžba po pomste. Do kín prichádza film Severan

Akú budúcnosť má bojovník, ktorého k životu motivuje jedine túžba po pomste? Robert Eggers, jeden z najosobitejších režisérov súčasnosti, natočil temný, krvavý a surový epos o vikingskom princovi, ktorý sa mstí za vraždu svojho otca.

„Nikdy som nechcel nakrútiť film o Vikingoch. Myslel som si, že Vikingovia sú násilnícki, hrôzostrašní surovci, na ktorých nie je nič zaujímavé,” hovorí režisér filmu Severan, Robert Eggers „Keď sme sa s manželkou v roku 2015 vybrali na Island, epická a ohromujúca krajina ma úplne nadchla. Potom som začal premýšľať o Vikingoch a dozvedal som sa, čo skutočne existovalo v prvých desaťročiach 10. storočia v Škandinávii. Našiel som plnohodnotnú a komplexnú civilizáciu s nádherným umením, kultúrnou a náboženskou fúziou, vyspelou technológiou, prepracovanými zvykmi a kódexmi cti a spravodlivosti. Vedel som, že sa musím pokúsiť nakrútiť film o Vikingoch.”

Pomsta pre tých, ktorí mu zničili život

Amleth (Alexander Skarsgård) bol kedysi dávno synom mocného vikingského kráľa (Ethan Hawke) a jeho ženy Gudrún (Nicole Kidman), pokiaľ ho zrada a zákerná vražda pripravila nielen o otca, ale aj o strechu nad hlavou. O pár rokov neskôr sa svetom pretĺka ako bezmenný bojovník s jediným cieľom. Vlastnoručne zabiť tých, ktorí ho pripravili o rodinu a šťastnú budúcnosť.

„Tento príbeh potrebuje k životu filmové plátno. Je výpravný v tom najlepšom slova zmysle, natáčali sme v nádherných islandských lokáciách a pri niektorých akčných scénach budete mať pocit, že sa nachádzate v ich epicentre,“ sľubuje Robert Eggers.

K maximálnej miere autenticity prispel aj rad historikov, špecializujúcich sa na vikingskú éru, s ktorými Eggers pri písaní scenára, ale aj počas nakrúcania prakticky nepretržite diskutoval.

Príbehom, ktorý vychádza zo severskej legendy sa dokonca silne inšpiroval aj samotný William Shakespeare pri písaní Hamleta.

Výnimočné herecké zloženie

Okrem skvelého štábu sa na nakrútení filmu podieľal jedinečný herecký tím. V hlavných roliach sa predstavia Alexander Skarsgård, držiteľ Zlatého Glóbusu a EMMY a Nicole Kidman ocenená tiež cenami Zlatý Glóbus, EMMY, ale aj Oscarom. Keď Eggers Kidman oslovil, bolo to práve v čase, keď dokončila limitovanú sériu Veľké malé lži. Poslal jej scenár a následne za ňou letel do Nashville. „Asi minútu a pol sme sa rozprávali a povedala mi: idem do toho,” povedal Eggers, „Povedala mi, že si myslí, že scenár má šmrnc.”

Skarsgård bol obsadený ako úplne prvý a bez najmenších pochýb. „Je to dvojmetrový severský herec, ktorý dokáže premeniť svoje telo na divoký nástroj. Alex bol úplne nebojácny, keď oživoval Amletha a vďaka tvrdej práci sa stal Vikingom,” povedal Eggers.

Výpravná snímka Severan prichádza do kín už 14. apríla v distribúcii spoločnosti CinemArt SK.

