Príbehy detí dokážu pomáhať

Šťastný koniec jedného smutného detského príbehu môže byť začiatkom pomoci pre ďalšie smutné príbehy.

Každé dieťa si zaslúži byť milované, zdravé, chránené a vzdelávané. Osem detských príbehov so šťastným koncom sa teraz vydáva na pomoc iným. Prostredníctvom príbehu, ktorý si máte možnosť za symbolickú sumu kúpiť, spoznáte životný osud konkrétneho dieťatka. My v UNICEFe vďaka Vám následne podáme pomocnú ruku ďalším deťom, ktoré to práve veľmi potrebujú.

Foto: UNICEF

Od začiatku pandémie sa počet detí, ktoré sú ohrozené na zdraví a živote, zvýšil o 15 percent. Na svete sú milióny detí, ktoré majú od narodenia ťažký životný osud a COVID 19 zapríčinil, že je ich ešte viac. UNICEF pracuje deň čo deň na tom, aby prepísal ich príbehy. Teraz máte možnosť spoznať cestu ôsmich detí, ktorým sme podali pomocnú ruku. Amira s Monirou trpeli hladom. Každá z iného dôvodu, no obe mali akútnu podvýživu a takmer zomreli. Divine žije v štáte, ktorý je veľmi zasiahnutý klimatickou krízou. Už v detstve vie, čo to znamená nedostatok jedla a dlhé dni bez mamy. Sebastian a Nour museli cestovať stovky kilometrov za zdravím. Zlá dostupnosť lekárskej starostlivosti si však u oboch vyžiadala svoju daň. Hussein stratil pocit bezpečia vlastného domova. Jeho život zošedol. Israel nechodil do školy, nehral sa na ihrisku s inými deťmi. Zabezpečoval hlavný príjem v rodine. Junaidovi sa už dvakrát v živote stratilo pred očami všetko, čo mal rád. Našťastie mu zostalo objatie rodiny.

Foto: © UNICEF/Wilson

Foto: © UNICEF/Choufany

Zaujíma vás ako pokračujú životné cesty týchto detí?

Vydajte sa s nami po ich stopách. Zakúpte si jeden alebo viacero príbehov malých hrdinov na webe UNICEFu. Dajte nám vedieť, či sa vám príbeh páčil alebo zdieľajte na sociálnej sieti príbeh, kedy niekto pomohol vám. Či naopak, kedy ste niekomu pomohli vy. A nezabudnite nás označiť.

Foto: UNICEF

O UNICEFe

UNICEF pracuje na tých najvzdialenejších miestach sveta, aby pomohol deťom v núdzi. Pôsobí vo viac ako 190 krajinách, pracuje pre každé dieťa, aby vytvoril lepší svet pre všetkých.

www.unicef.sk

Informačný servis