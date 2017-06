Príbuzní obetí havárie vojenského špeciálu AN-24 pri Hejciach žiadajú zmenu zákona

BRATISLAVA 12. júna (WebNoviny.sk) – Pozostalí po obetiach leteckého nešťastia vojenského lietadla AN-24, ktoré havarovalo 19. januára 2006 pri severomaďarskej obci Hejce, žiadajú poslancov o zmenu zákona o ochrane utajovaných skutočností. Petíciu v tomto znení im za pozostalých odovzdá v utorok Ľudovít Orlický a aktivista Ivan Katrinec. Agentúru SITA o tom informoval Orlický.

Zákon navrhujú zmeniť preto, lebo okolo nehody a jej vyšetrovania sú ešte stále podozrenia, ktoré podľa nich treba došetriť. Spis môže zo zákona odtajniť ministerstvo obrany ako pôvodca utajovanej skutočnosti, ministrovi obrany Petrovi Gajdošovi to už odporúčal aj generálny prokurátor Jaromír Čižnár.

Ako sa vysvetľuje v petícii, súčasný minister v čase havárie lietadla AN – 24, ako aj v čase vyšetrovania zastával funkciu zástupcu náčelníka Generálneho štábu a bol tak blízko vyšetrovaniu tejto havárie. “Existuje dôvodná obava, že svojím postojom k veci neodtajniť vyšetrovací spis utajuje chyby, za ktoré by mohol niesť osobnú zodpovednosť tak on, ako aj jeho spolupracovníci a preto zrejme ide z jeho strany o účel,” domnievajú sa autori petície.

Obdobná situácia sa môže opakovať

Zmenou zákona by s malo jasne stanoviť, kto môže v podobných prípadoch posúdiť a zrušiť stupeň utajenia, uviedol pre agentúru SITA Orlický. K zmene zákona by malo prísť nielen pre tento prípad. Obdobná situácia sa môže opakovať a mal by byť stanovený zákonný mechanizmus na jej riešenie. Dodal, že toto je jedna z ich aktivít ako posunúť tento prípad ďalej a opäť obnoviť vyšetrovanie. Ivan Katrinec verí, že niekto z poslancov si osvojí ich iniciatívu a takúto novelu zákona predloží do Národnej rady SR. Na generálnu prokuratúru v súvislosti s vyšetrovaním nehody už podali aj viacero trestných oznámení.

I. Katrinec spolu s pozostalými v súvislosti s nehodou vojenského lietadla už dlhšie žiada o odtajnenie spisu. Tvrdí, že má na základe dôkazového materiálu podozrenie, že pri vyšetrovaní nehody vojenského lietadla došlo k manipulovaniu s dôkazovým materiálom, vyšetrovacím spisom, ako aj celkovým vyšetrovaním. Dôvodom je podľa neho snaha nezverejniť pravú príčinu havárie. Vyšetrovanie nebolo podľa neho dôsledné a uberalo sa nesprávnym smerom, neboli preverené skutočnosti o ďalších možných príčinách havárie.

Generálna prokuratúra SR na základe podnetu Katrinca z 18. októbra 2016 skonštatovala, že rozhodnutie o zastavení trestného stíhania v prípade havárie vojenského lietadla bolo vydané zákonne, a teda nebolo vydané predčasne. Jednotlivé námietky, ktoré uviedol Katrinec v podaní, boli vyhodnotené ako nedôvodné a nevychádzali zo znalosti obsahu celého vyšetrovacieho spisu, informovala o rozhodnutí prokuratúry jej hovorkyňa Andrea Predajňová.

Prežil len jeden vojak

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár v súvislosti s návrhom na odtajnenie časti vyšetrovacieho spisu odporučil ministrovi obrany Petrovi Gajdošovi už v januári, aby zvážil „dôvodnosť ďalšej potreby ochrany informácie v určenom stupni utajenia a zrušenie stupňa utajenia – vyhradené”. Odtajnenie, resp. zrušenie utajenia spisu k nehode vojenského lietadla An-24 z januára 2006 je významné z hľadiska rozptýlenia akýchkoľvek pochybností o správnosti, úplnosti a zákonnosti objasnenia leteckej nehody príslušnými štátnymi orgánmi, myslí si generálny prokurátor.

Vojenský špeciál An-24 havaroval 19. januára 2006 po náraze do kopca pri severomaďarskej obci Hejce. Na palube bolo 43 ľudí vracajúcich sa z misie KFOR z Kosova. Prežil jeden vojak Martin Farkaš. Išlo o najväčšiu tragédiu v histórii slovenského letectva. Vyšetrovanie sa pred rokmi uzavrelo s tým, že hlavnou príčinou havárie bolo pravdepodobne zlyhanie posádky lietadla.

Pri klesaní podľa oficiálnych výsledkov vyšetrovania posádka nevyužila prístroje, ktoré mala k dispozícii na palube a nedodržala bezpečnú výšku lietadla nad terénom. Analýza podľa oficiálne zverejnených informácií nepotvrdila zlyhanie leteckej techniky. Keďže chýbajú objektívne dôkazy, nemohla byť príčina nehody jednoznačne potvrdená.