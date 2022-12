Prichádza 9. ročník súťaže Hermes Komunikátor roka

Súťaž HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA je späť a prináša niekoľko noviniek. Registrácia prác je oficiálne spustená. Onedlho budú známe mená najlepšie komunikujúcich spoločností uplynulého roka.

Hodnotenie a dôležité termíny

Spoločnosti sa hodnotia tromi spôsobmi. Víťazi CENY MEDIAN SK sú určení na základe reprezentatívneho kvantitatívneho prieskumu realizovaného spoločnosťou MEDIAN SK.

O víťazoch CENY VEREJNOSTI rozhodne verejnosť hlasovaním na webstránke.

Tretia, špeciálna kategória, má názov CENA HERMES. Svoj komunikačný projekt do nej môže prihlásiť akákoľvek spoločnosť. Tie najlepšie následne ocení odborná porota.

Prihlasovanie projektov do tejto kategórie v predtermíne je možné už od teraz do 31. 1. 2023. Riadny termín na prihlásenie projektov a hlasovanie verejnosti bude možné od 1. 2. 2023 do 28. 2. 2023. Slávnostné vyhodnotenie výsledkov HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA 2022 sa bude konať v marci tohto roka.

Všetky ďalšie dôležité informácie nájdete na https://www.cenyhermes.sk/.

Aké novinky prináša 9. ročník súťaže?

Prvou tohtoročnou novinkou je udelenie ceny GRAND PRIX. Ide o ocenenie inštitúcie, ktorá získa najväčší počet bodov v súčte všetkých troch spôsobov hodnotenia. Víťaz ceny GRAND PRIX okrem statusu najlepšie komunikujúcej značky získa aj sekundárnu analýzu dát MML v rozsahu 30 strán od spoločnosti MEDIAN SK.

Tento rok nastali zmeny aj v kategórii Cena Agentúry, ktorá bude po novom známa pod názvom CENA HERMES. V rámci nej budú môcť tento rok značky prihlasovať svoje projekty do nasledovných podkategórií: Inovatívny marketingový prístup, Interná komunikácia & employer branding, Krízová komunikácia, Dizajn, Spoločenská zodpovednosť a Event.

V ostatnom ročníku si CENU HERMES (vtedajšiu Cenu Agentúry) odniesli spoločnosti 365 bank, Lidl, Coop Jednota Slovensko, Prvá Stavebná Sporiteľňa a Tesco Stores SR. Komu sa podarí vyhrať tentokrát sa dozvieme počas slávnostného vyhodnotenia v marci.

