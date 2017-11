Prichádza Black Friday, jazdenku môžete mať so zľavou až 2 tisíc eur

BRATISLAVA 23. novembra 2017 (WBN/PR) – Najväčší predajca ojazdených automobilov AAA AUTO pripravil od tohto piatka do nedele tohtoročné najvýraznejšie zníženie cien áut zo svojej ponuky. Zľavy dosahujú až 2000 € a týkajú sa spolu viac ako dvoch tisícok áut. AAA AUTO sa takto pripája k ďalším slovenským obchodníkom, ktorí prinášajú výpredaje v rámci celosvetovej akcie Black Friday.

Black Friday, respektíve Čierny piatok, je každoročná výpredajová udalosť, ktorá sa z USA a Kanady rozšírila do celého sveta. „Čierny piatok je považovaný za štart vianočnej nákupnej horúčky a i my v tomto období registrujeme zvýšený záujem o nákup vozidiel. Každoročne sa tak trocha snažíme predbehnúť predajcov nových vozidiel, ktorí väčšinou ceny minuloročných modelov znižujú až po prvom januári. Tento rok takto podporujeme rozhodnutie zákazníkov zaobstarať si lepšie vozidlo už pod stromček a nečakať až do januára,“ uviedla generálna riaditeľka AAA AUTO Karolína Topolová.

Úplne nový automobil stráca na hodnote tisícky eur ihneď po výjazde z autosalónu. K ďalšiemu výraznému zníženiu ceny prichádza počas prvých dvoch rokoch prevádzky. Na konci tohto obdobia je hodnota vozidla zhruba o 30-50 % nižšia, než bola pôvodná nákupná cena. Ojazdené autá síce s každým ďalším rokom strácajú hodnotu pomalšie, ale i u nich sa ceny na prelome rokov znižujú minimálne o stovky až tisíce eur. „Veľký nárast záujmu zaznamenávame v posledných rokoch o tzv. zánovné autá, ktoré charakterizuje nízky vek a kilometrový nájazd. Preto aj v rámci akcie Black Friday ponúkneme zľavy aj na vozidlá s týmito charakteristikami,“ doplnila Topolová. Celková ponuka AAA AUTO na 14 pobočkách po celom Slovensku je až 4000 ojazdených automobilov.

Príklady zlacnených jazdených vozidiel:

Škoda Octavia 2.0 TDI z roku 2011, s domácim pôvodom, servisnou knižkou a bohatou výbavou Elegance, s automatickou klimatizáciou a tempomatom – zľava 2 000 €

Škoda Fabia Monte Carlo z roku 2011, s domácim pôvodom, servisnou knižkou, automatickou klimatizáciou, tempomatom, v atraktívnom dvojfarebnom prevedení karosérie – zľava 1 700 €

Ford Mondeo TDCI Combi z roku 2009, s domácim pôvodom, servisnou knižkou, automatickou klimatizáciou, xenónami a tempomatom – zľava 2 000 €

Škoda Yeti 4×4 2.0 TDI z roku 2011, so servisnou knižkou, v bohatej výbave s tempomatom a vyhrievanými sedadlami – zľava 1 600 €

Kia Sportage z roku 2010, s domácim pôvodom, s benzínovým motorom a pohonom všetkých kolies, s nájazdom iba 34 000 km – zľava 1 700 €

Príklady zlacnených zánovných vozidiel:

Suzuki Vitara 1.6 VVT z roku 2016, vo výbave GL + s automatickou klimatizáciou, tempomatom, vyhrievanými sedadlami – zľava 2 000 €

Škoda Fabia 1.2 TSI z roku 2015, s bohatou výbavou vrátane klimatizácie, tempomatu, bluetooth, parkovacieho asistenta – zľava 1 900 €

Hyundai i20 z roku 2016, s klimatizáciou, v atraktívnej hnedej metalíze – zľava 2 000 €