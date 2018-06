Prichádza Metro ON Line 2018, jedinečná eco-tech konferencia o riešeniach budúcnosti, ktoré zmenia náš svet

POPRAD 1. júna 2018 (WBN/PR) – Od 11. do 15. júna 2018 otvorí pod záštitou Prešovského samosprávneho kraja svoje brány medzinárodná technologická konferencia Metro ON Line, ktorá bude prezentáciou súčasných technológií a riešení budúcnosti. Počas 5 dní budú môcť účastníci sledovať prednášky a zapojiť sa do diskusií týkajúcich sa najnovších trendov a inovácií v oblasti telekomunikácií, smart cities, IT bezpečnosti a blockchain technológií. Svoju účasť potvrdili poprední dodávatelia a poskytovatelia telco riešení, ako aj zástupcovia samospráv a štátnych inštitúcií, experti v oblasti IT bezpečnosti vrátane zástupcov start-up scény v oblasti inteligentných miest a telekomunikácií. Generálnym partnerom podujatia je Slovanet, ktorý pomocou modernej siete internetu vecí prináša aj smart manažment odpadov Sensoneo.

13. ročník konferencie Metro ON Line sa bude i tentokrát konať v komfortnom ekologickom rezorte AquaCity Poprad, ktorý účastníkom konferencie ponúka okrem iného aj výborné podmienky pre oddych. Prednášky a panelové diskusie konferencie budú rozdelené tematicky po jednotlivých dňoch a postupne odkryjú komplexné informácie o témach inteligentných miest (Slovak Smart City Cluster Days – 11. a 12. júna), bezpečnosti v IT sfére a blockchaine (QuBit a Blockchain Slovakia – 13. júna), trendoch v telekomunikačnom a IoT segmente (14. júna) a posledný deň konferencie je venovaný start-upom (f)ITcubator.

„Prínosom tohtoročnej konferencie Metro ON Line sú motivačné témy a prednášky, ktoré účastníkom umožnia zamyslieť sa nad ekologickými a nadčasovými riešeniami súčasných, ale aj budúcich problémov týkajúcich sa nielen technológií, ale aj miest a obcí, v ktorých žijú. Od odborníkov sa dozvieme, ako skĺbiť udržateľné postupy s nárokmi a podmienkami, ktoré majú náročné riešenia komplexných problémov súčasnosti,“ hovorí Ján Michlík, organizátor konferencie.

Odborné prednášky, ktoré budú rozoberať horúce témy posledných období, povedú zástupcovia samospráv, širokopásmových streamingových služieb, globálnych technologických lídrov a televízií, ale aj úspešní Slováci. Konferencia Metro ON Line sa tento rok totiž sústredí aj na dobrodružné, motivačné a “smart” príbehy našich úspešných krajanov (napr. Peter Hámor, Filip Jančík). Sprievodnou témou konferencie sa preto stal Indiana Jones ako symbol odvážneho a motivovaného dobyvateľa sveta.

Tento rok budú môcť o konvergentných technológiách, ekológii a digitálnych výzvach súčasnosti diskutovať aj štyri stovky študentov, ktorých má účasť na konferencii Metro ON Line motivovať k štúdiu technológií, k zodpovednému prístupu k ochrane prírody a prispieť tak k rozvoju Slovenska. Časť výťažku zo vstupného a príspevkov partnerov bude venovaná aj novovznikajúcemu technologickému inkubátoru (f)ITcubator a záchrane bukových pralesov v národnom parku Poloniny.

Okrem odborných vstupov predstaviteľov medzinárodne uznávaných spoločností a obcí sa účastníci konferencie môžu tešiť aj na profesionálny networking, diskusie o technológiách budúcnosti a inteligentných mestách, ako aj dobrodružné sprievodné aktivity a tri večerné podujatia, ktoré budú ideálnou príležitosťou na prehĺbenie obchodných vzťahov partnerov, významných klientov a samospráv.

Kompletný program technologickej konferencie Metro ON Line a ďalšie dôležité informácie nájdete na internetovej stránke www.metroonline.sk.