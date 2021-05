Prichádza novinka – Coca-Cola Zero Sugar s lahodnejšou chuťou

Po šestnástich veľmi úspešných rokoch osviežujúceho nápoja Coca-Cola Zero Sugar uvádza spoločnosť The Coca-Cola Company ČR/SK na slovenský trh jej nástupkyňu. Aj keď názov a zloženie zostávajú na prvý pohľad rovnaké, napriek tomu sa môžete tešiť na úplne novú Coca-Cola Zero Sugar, ktorá je omnoho lahodnejšia, jemnejšia a viac osviežujúcejšia. Do vašich úst prináša skvelý pocit z veľmi príjemnej chuti, a to stále bez cukru a kalórií. Zásadný rozdiel a kúzlo, vďaka ktorému je nová Coca-Cola Zero Sugar chuťovo nielen bližšie klasickému variantu nápoja Coca-Cola, ale má ambíciu stať sa najlepším Coca-Cola nápojom vôbec, je v novom pomere použitých surovín. V obchodoch ju spoznáte jednoducho – celý prebal fľaše je červený, logo Coca-Cola je čierne a viečko sa pýši nápisom Zero Sugar. Tak čo hovoríte, skúsite ju? Vďaka kampani „Yes“ or „No“ navyše môžete dať hneď vedieť, či je pre vás nová Coca-Cola Zero Sugar tá najlepšia.

Coca-Cola Zero Sugar sa od prvého ochutnania a ikonického zasyčania pri otvorení v roku 2005 stala preferovaným nápojom pre takmer 30 % konzumentov nápoja Coca-Cola. „Uvedením novinky Coca-Cola Zero Sugar pokračujeme v krokoch spojených so znižovaním množstva cukru v našich výrobkoch. Nápoje so žiadnym alebo zníženým obsahom cukru v súčasnej dobe tvoria približne 45 % portfólia našej spoločnosti,“ uvádza Kateřina Třísková, Brand manažérka značky Coca-Cola v spoločnosti The Coca-Cola Company ČR/SK.

Aj vy rozhodnite, či je nová Coca-Cola Zero Sugar skutočne tým najlepším Coca-Cola nápojom vôbec. Na originálne video k novej kampani s názvom „Yes or No“ sa môžete prekliknúť pomocou priloženého QR kódu.

Foto: Coca-Cola

Nová Coca-Cola Zero Sugar bude k dispozícii v širokej predajnej sieti vo veľkostiach balení od 1,25 l až po 2,25 l. Predávať sa bude aj v obľúbených 4pack a 6pack baleniach.

Informačný servis