Prichádza obdobie rozdrobenosti politickej scény, ale Danko nevidí dôvod na predvolebné koalície

BRATISLAVA 28. mája (WebNoviny.sk) – Slovenská národná strana je samostatná strana a jej predseda Andrej Danko zatiaľ nevidí dôvod spájať sa do predvolebných koalícií. Povedal to na utorkovej tlačovej besede.

Nová politická strana Kisku

„Ja si myslím, že prichádza obdobie veľkej rozdrobenosti politickej scény,“ povedal. O možnom spájaní sa v súčasnosti hovorí prevažne v opozičných kruhoch.

Víťazná koalícia vo voľbách do Európskeho parlamentu Progresívne Slovensko/Spolu vyzvalo k spolupráci prezidenta Andreja Kisku, ktorý avizoval založenie politickej strany. Líder OĽaNO Igor Matovič zase hovorí o potrebe založenia novodobého SDK.

Export do Bruselu

K výsledkom volieb do Európskeho parlamentu sa Danko podľa vlastných slov vyjadrí po prebratí zápisnice od štátnej volebnej komisie. Skonštatoval však, že „to, čo my ideme exportovať do Bruselu, tak s pánom bohom“.

Zároveň však zdôraznil, že rešpektuje vôľu voličov. SNS vo voľbách do Európskeho parlamentu nezískala ani jedno kreslo europoslanca.