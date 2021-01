Príchod Cháru do Washingtonu je dobrá voľba pre obe strany, myslí si strelecká ikona Bondra

Nad nečakaným presunom Zdena Cháru z Bostonu do Washingtonu smútia fanúšikovia Bruins, ale raduje sa z neho Peter Bondra.

Strelecká ikona Capitals z prelomu tisícročí pracuje v štruktúrach klubu z hlavného mesta USA a nedávno zverejnila na sociálnej sieti status, že kamarátovi rád ponúkne gauč, ak sa nebude mať kde vyspať.

„Bolo to myslené zo žartu. Ak bude chcieť, u nás má dvere vždy otvorené. Len by to mal komplikované s dochádzaním na tréningy a zápasy. Zháňa si ubytovanie v blízkosti Washingtonu, aby mu nezabralo cestovanie priveľa času,“ vysvetlil Peter Bondra v rozhovore pre denník Šport.

Dobrá voľba pre obe strany

Podľa Bondru je príchod skúseného veterána Cháru do Washingtonu dobrá voľba pre obe strany.

„Zdeno im môže pomôcť nielen svojou hrou, ale aj líderstvom v kabíne. Prekvapilo ma, že ide do Washingtonu. Mali sme so Zdenkom konverzáciu zhruba pred mesiacom a pol a Capitals vtedy neboli v hre. Nemali miesto pod finančným stropom a mali podpísaných osem obrancov. Nakoniec sa to vyriešilo, čo som rád. Neviem, či im pomohla situácia s brankárom Henrikom Lundqvistom, ktorý musel ísť na operáciu, a tak sa im uvoľnili peniaze,“ komentoval Bondra.

Chára má stále vysoké ambície

Strelec víťazného gólu z finále MS 2002 v Göteborgu tvrdí, že Chára má aj v 43 rokoch vysoké ambície. Inak by nezačínal svoju 23. sezónu v NHL v takom kvalitnom tíme, akým disponuje Washington.

„Najdôležitejšie je, že sa Zdeno rozhodol sám prísť do Washingtonu. Tímu verí v boji o titul. Bolo dobré, že čakal do poslednej chvíle,“ myslí si Bondra, ktorý ako jeden zo 45 hráčov NHL prekonal 500-gólovú hranicu.

V tíme sa chcel výraznejšie presadiť Fehérváry

Po príchode Cháru sa núka otázka, či to neuškodí rozletu mladého slovenského beka Martina Fehérváryho, ktorý by sa vo svojej druhej sezóne chcel výraznejšie presadiť v tíme Capitals. Vlani v ňom odohral len šesť zápasov v základnej časti a dva pridal v play-off.

Súčasťou tímu Capitals sú aj najproduktívnejší obranca NHL z minulej sezóny Američan John Carlson, skúsený Rus Dmitrij Orlov či spoľahlivý Kanaďan Brenden Dillon.

„Martin by mal dostať šancu a mohol by si zahrať aj v páre so Zdenom, ktovie. Ťažko povedať, ako to tréneri vyriešia. Možno niekoho z obrancov vymenia, keďže majú viacero mien do defenzívy. Martin bol pripravený na NHL už vlani, ale je ťažké prebojovať sa do nabitého tímu,“ zhodnotil Bondra.

Cháru delí od elitnej desiatky 82 zápasov

Rodák z ukrajinského mesta Luck odohral v NHL 1081 zápasov, ale Zdeno Chára ich má na konte až 1553. V historickej štatistike dlhovekosti mu patrí 15. priečka a 82 zápasov ho delí od elitnej desiatky a Kanaďana Scotta Stevensa. Vzhľadom na Chárovu kondíciu, nezlomnosť a neustálu chuť na hokej to nie je nereálne.

„Ak by dnes Zdeno prestal s kariérou, je určite členom Siene slávy. Neviem, ako sa pozerá na štatistiky, ale môže to byť jedna z jeho motivácií. Ak by sa slovenský hokejista dostal do podobnej desiatky vo vyše storočnej histórii profiligy, bolo by to úžasné,“ zakončil Bondra pre Šport.