Podmanický nechce preceniť dôsledky koaličnej krízy, jej príčinou boli podľa Kollára eurofondy

BRATISLAVA 23. septembra (WebNoviny.sk) – Slovenská národná strana (SNS) chcela plniť svoj volebný program, ale pri tom narazila na vlažné správanie zo strany koaličných partnerov, keď cítila, že tie body, ktoré si do svojho programu ako SNS zaradila, zrazu boli menej dôležité ako tie body, s ktorými šla do politiky strana Smer-SD a podobne.

Reagoval tak v sobotu v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška na otázku, či bolo potrebné zo strany SNS vyvolať letnú koaličnú krízu. Okrem neho na túto tému v relácii tiež diskutovali poslanec Národnej rady SR za Smer-SD Ján Podmanický a predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár.

Peniaze pre vedu a výskum

Podľa predsedu hnutia Sme rodina Borisa Kollára má hnutie na koaličnú krízu trochu iný pohľad. “Podľa nás to je následok, ale poďme na príčinu a tou je šesťsto miliónov eur z eurofondov na vedu a výskum. To je zásadná príčina, kde sa to všetko zlomilo. Treba si uvedomiť jednu vec. Európska únia nám dá šesťsto miliónov a v slušne fungujúcich štátoch je prepočítané, že z každého jedného eura, ktoré investujeme do vedy a výskumu, sa štátu vráti šestnásť eur. A čo sme spravili my? My sme to začali dávať rôznym firmám, ktoré predtým robili upratovania a podobne. A kto to hodnotil? No lekár hodnotil technológiu kovov a tak ďalej, to je nezvládnutá vec,“ argumentoval Kollár s tým, že za takéto niečo by mal niekto niesť zodpovednosť, a nielen politickú, ale aj trestnoprávnu.

Každá koalícia mala svoje problémy

Poslanec Národnej rady SR za Smer-SD Ján Podmanický na otázku moderátora, či sa Smer-SD neobáva toho, že môže opäť prísť neočakávaná situácia, ktorú by už koalícia nemusela ustáť, reagoval, že tie dôsledky koaličnej krízy by nepreceňoval, pretože každá koalícia, ktorá tu podľa neho v minulosti bola, tak mala nejaké svoje problémy, je to prirodzené, všade, kde sa stretnú dvaja alebo traja ľudia, tak vznikajú aj rozličné názory na niektoré témy.

“Dôležité je, ako sa lídri koaličných strán s týmto problémom vysporiadali a myslím si, že sa vysporiadali ako zodpovední politici,“ uviedol poslanec Podmanický.

Dodal, že pre každého aktéra je to nepochybne skúsenosť, z ktorej sa poučí, a to ustanovenie v dodatku koaličnej zmluvy, že ak vznikne problém, tak sa vydiskutuje medzi sebou, nie pred médiami, ak sa bude dodržiavať, tak sa nebude podľa neho opakovať to, čo bolo.