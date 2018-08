PRIDE Košice prinesie do metropoly východu dúhu, vyvrcholí pochodom

KOŠICE 30. augusta (WebNoviny.sk) – V Košiciach sa koná už šiesty ročník festivalu PRIDE Košice, ktorý vyvrcholí v sobotu 1. septembra sprievodom mestom. Ako informoval agentúru SITA riaditeľ festivalu Róbert Furiel, pripravili dvadsiatku podujatí, ktoré prebiehajú až do konca týždňa.

Podujatia festivalu sú bez vstupného

PRIDE Košice si kladie za cieľ byť podujatím, v ktorom môžu ľudia slobodne a hrdo prežívať svoju identitu, nájsť útočisko a načerpať energiu na zmenu svojho okolia tak, aby bolo viac akceptujúcim k rôznym odlišnostiam a identitám.

Zameriava sa na budovanie a posilňovanie lokálnej komunity a je súčasťou aktivít občianskeho združenia Saplinq „Každý rok sa snažíme urobiť program čo najpestrejší i zachovať rôzne „stálice“, ako sú premietania filmov, výlet či živá knižnica,“ vysvetľuje Furiel.

V priebehu týždňa v Tabačke budú diskutovať o situácii transrodových ľudí, či o tom, ako urobiť Košice mestom pre všetkých. Všetky podujatia festivalu sú bez vstupného, aby sa na nich mohol zúčastniť naozaj každý.

Organizátori program postavili na účinkujúcich z východnej časti Slovenska, aby podporili lokálnu komunitu a ukázali, že je prirodzené podporovať ľudské práva LGBT+ ľudí aj na východe. Myšlienku rovnosti a akceptácie LGBT+ ľudí prídu však podporiť aj kapely z Bratislavy the Youniverse či Bad Karma Boy.

Dúhový sprievod mestom

V sobotu 1. septembra vyvrcholí celý týždeň festivalom a sprievodom. Od 10:00 si budú môcť návštevníci v Tabačke Kulturfabrik vyrobiť transparent. O 11:30 vyrazí od Tabačky dúhový sprievod mestom.

Celodenným festivalom bude sprevádzať Judita Hansman, okrem Bad Karma Boy vystúpia aj kapely Prie100r, Wandererove Segry či Dominik Vaszily. Večerný program otvorí česká drag queen Miss Angelika a na afterparty zahrajú zahraniční DJ Gypsyrobot, DJ Perfecto a DJka Conzuela Numez.

V sobotu prvého septembra sa okrem PRIDE sprievodu uskutoční aj blahorečenie Anny Kolesárovej. „Žiaľ, ozývajú sa hlasy, ktoré vidia v týchto dvoch podujatiach rozpor, umelo ich proti sebe stavajú. Zašli tak ďaleko, že navrhujú presun PRIDE na iný termín. To kategoricky odmietame, pretože obe podujatia sa hodnotovo nevylučujú a sú s pomocou polície skoordinované tak, aby sa čo najmenej vzájomne obmedzovali. Zároveň nás teší, že v Košiciach bude cez víkend veľa ľudí, ktorí by sa sem možno inak nedostali. Aj pre nich sú brány Tabačky otvorené, či už počas koncertov, afterparty, alebo nedeľného ekumenického programu,“ povedal Furiel.

Duchovný program otvorí film

Nedeľné popoludnie košického festivalu PRIDE bude mať aj duchovný rozmer. Ekumenický duchovný program otvorí film Modlitby za Bobbyho (Prayers For Bobby).

Emocionálne intenzívna, dojímavá dráma vychádza zo skutočného života nábožensky zanietenej ženy Mary Griffith a jej cesty k postupnej akceptácii gejstva svojho milovaného syna Bobbyho. Účastníci budú Diskutovať o viere, cirkvách a LGBT+ identite.

„Pre mnohé a mnohých sú to nezlučiteľné veci, častokrát stavané do protikladu či rozporu. Aj preto sme do programu opäť zaradili ekumenickú časť, vrátane diskusie, kde sa stretnú zaujímaví hostia z rôznych cirkví a spoločne budú objavovať odpoveď na otázky, ktoré stoja pred mnohými veriacimi, ktorí majú LGBT+ identitu i pred ich okolím, ktoré túto identitu nemá,“ uviedol Furiel. Doložil, že už tradične uzavrú nedeľu ekumenickou bohoslužbou pre všetkých ľudí dobrej vôle.

„Hoci to tak občas nevyzerá, náboženstvá majú veľký potenciál budovať mosty medzi rozdielnymi ľuďmi. Počas našej spoločnej ekumenicky otvorenej bohoslužby sa budeme snažiť takéto mosty postaviť prostredníctvom počúvania biblických textov, spoločných modlitieb, piesní a svedectiev,“ povedal Furiel.

Podľa jeho slov nepôjde o bohoslužbu výlučne pre LGBT+ ľudí. Bude to bohoslužba skutočne pre každého bez rozdielu a vynášania súdov. Boh totiž miluje a prijíma každého bez rozdielu.