Pridružené členstvo ESA prinesie nové príležitosti pre slovenské firmy

Prezidentka SR Zuzana Čaputová ratifikovala parlamentom schválenú zmluvu o pridružení Slovenskej republiky do Európskej vesmírnej agentúry – ESA. Slovensko sa tak stáva pridruženým členom ESA a slovenským subjektom sa otvoria nové príležitosti. Prvé projektové výzvy budú vyhlásené už koncom tohto roka.

Tento krok výrazným spôsobom rozširuje možnosti pre Slovensko. Slovenské technologické firmy získajú možnosť zapájať sa do nových kontraktov v oblasti vesmírnych technológií, spolupracovať na vesmírnom výskume či na programoch ESA, priamo sa zapájať do dodávateľských reťazcov ESA, čo umožní technologickému biznisu diverzifikovať svoje portfólio.

„Pridružené členstvo v ESA je ďalší pozitívny impulz pre rozvoj slovenskej znalostnej ekonomiky, keďže vesmírne technológie majú priamy presah do mnohých „pozemských“ sektorov vrátane dopravy, poľnohospodárstva, energetiky a pomáhajú slovenským firmám rásť na novú technologickú úroveň,“ povedal generálny riaditeľ SARIO Robert Šimončič.

Nové príležitosti čakajú aj slovenských výskumníkov. Tí sa už v súčasnosti venujú témam ako vesmírna bezpečnosť, kam patrí monitorovanie vesmírneho odpadu, planetárna ochrana pred asteroidmi alebo skúmanie kozmického počasia. Slovenskí odborníci, napríklad z oblastí práva či projektového manažmentu, sa budú môcť uchádzať o pracovné ponuky ESA.

Agentúra SARIO je súčasťou projektu Slovenskej vesmírnej kancelárie, ktorý bol vytvorený spoločne s MŠVVŠ SR, pričom pokrýva implementačnú časť agendy — najmä rozvoj vesmírneho ekosystému a lokálnych či medzinárodných partnerstiev. Práve rozvoj tohto ekosystému, a teda pripravenosť Slovenska, bola jedným z požadovaných kritérií na pridružené členstvo ESA.

Počas posledných troch rokov aktívnej práce vo vesmírnom sektore sa agentúre SARIO podarilo dopomôcť k vytvoreniu 20 lokálnych a medzinárodných partnerstiev a podporiť vstup viac ako desiatky nových firiem do vesmírnej oblasti.

V súčasnosti eviduje SARIO na Slovensku už desiatky firiem zapojených do rôznych segmentov vesmírnej ekonomiky, akými sú softvérové systémy a spracovanie dát, vývoj a výroba komponentov, biotechnológie a pod. Ďalšie desiatky firiem pôsobiacich v oblastiach strojárstva, elektrotechniky, vývoja materiálov alebo IT, majú technologický potenciál na vstup do vesmírneho sektora.

Slovenské subjekty sa budú môcť v rámci pridruženého členstva ESA zapojiť do prvej projektovej výzvy ESA už koncom tohto roka. Nové príležitosti prinesie slovenským firmám aj grantový program EU Horizon Europe s rozpočtom 95,5 miliardy EUR.

Okrem toho v rámci SVK pripravujeme v novembri v Košiciach medzinárodný vesmírny hackathon s názvom Act in Space, na ktorom si budú môcť účastníci vyskúšať prácu na vesmírnom projekte, a v decembri pre začínajúce startupy druhý Slovenský vesmírny inkubátor.

„Verím, že druhé kolo inkubačného programu bude minimálne rovnako úspešné ako prvé, kde sme podporili a prepojili s firmami a Slovenskou akadémiou vied 5 projektov s témami ako umelá inteligencia v priemysle, monitorovanie lesov a vesmírny odpad,“ vyjadril presvedčenie vedúci priemyselnej zložky Slovenskej vesmírnej kancelárie Michal Brichta.

Informačný servis