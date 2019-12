Priemyselné zväzy nesúhlasia s postupom Národného inšpektorátu práce, minister Richter oponoval

Asociácia priemyselných zväzov SR (APZ) zásadne nesúhlasí s tým, aby Národný inšpektorát práce (NIP) zapisoval fyzické a právnické osoby do zoznamu subjektov porušujúcich zákaz nelegálneho zamestnávania už na základe protokolu o výsledku inšpekcie práce, resp. dodatku k protokolu.

Podľa asociácie by sa tak stávalo skôr, ako je právoplatne rozhodnuté o uložení pokuty. Takýto legislatívny návrh je súčasťou novely zákona o byrokracii, o ktorej v pondelok rokovala Hospodárska a sociálna rada.

Rozpor so správnym poriadkom

„Vzniesli sme zásadné námietky voči návrhu zákona, ktorý by menil správne konanie, čo sa týka Národného inšpektorátu práce,“ povedal po rokovaní tripartity prezident APZ Alexej Beljajev.

Ak by podľa neho parlament takýto návrh schválil, bol by v rozpore s Ústavou SR a slovenským správnym poriadkom. APZ preto navrhuje, aby subjekty boli zapisované do tohto zoznamu bezodkladne až potom, ako rozhodnutie o uložení pokuty nadobudne právoplatnosť.

Aj v súčasnosti je postup NIP podľa Beljajeva v rozpore so správnym poriadkom a firmy sú uvádzané do zoznamu subjektov porušujúcich zákaz nelegálneho zamestnávania bez toho, aby sa ukončilo správne konanie voči nim.

„Chápeme pripomienku ministerstva práce a sociálnych vecí, že správne konanie niekedy trvá neúmerne dlho a tým porušovatelia zákona majú nejakú časovú výhodu, ale myslíme si, že na bezpráví sa nedá postaviť právo,“ zdôraznil šéf APZ.

Účel by to nesplnilo

Minister práce a sociálnych vecí Ján Richter uviedol, že postup NIP pri zapisovaní fyzických a právnických osôb do zoznamu subjektov porušujúcich zákaz nelegálneho zamestnávania nie je takýmto spôsobom zakotvený v legislatíve prvýkrát.

„Ak by sme čakali na správne konanie, ktoré skutočne niekedy trvá aj rok aj viac, ten účel by to nesplnilo,“ povedal. Upozornil na to, že veľakrát môže byť nelegálne zamestnaný aj cudzinec a cudzinecká polícia v tomto prípade veľmi promptne koná.

„Nemôže čakať na správne konanie a takýto človek je vyhostený zo Slovenska,“ zdôraznil minister. Ako uviedol, je presvedčený o tom, že zamestnanci aj zamestnávatelia majú záujem na „čistote prostredia“, aby niekto nebol konkurenčne zvýhodnený tým, že niekoho nelegálne zamestnáva a neodvádza za neho sociálne odvody. „Sme pripravení na túto tému debatovať,“ dodal Richter.