Prieskum favorizuje pred druhým kolom prezidentských volieb v Česku Petra Pavla, účasť má byť opäť vysoká

V druhom kole českých prezidentských volieb by zvíťazil Petr Pavel. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti STEM pre televíziu CNN Prima NEWS, podľa ktorého by získal 57,6 percenta hlasov, zatiaľ čo jeho oponent Andrej Babiš 42,4 percenta.

Prieskum predpokladá vysokú volebnú účasť podobnú ako v prvom kole, a to 68 percent.

Naďalej podľa prieskumu, ktorý STEM vykonala po konci prvého kola volieb, váha 30 percent voličov. Generála vo výslužbe Pavla aj tak výrazne či mierne uprednostňuje 44,9 percenta voličov. Bývalého premiéra Babiša uprednostňuje 34,1 percenta voličov.

Druhé kolo prezidentských volieb, v ktorom voliči rozhodnú o nástupcovi Miloša Zemana, sa uskutoční 27. a 28. januára.