Prieskum ukázal, ako sú ľudia spokojní s bratislavskou MHD a čo by zlepšili

BRATISLAVA 10. augusta (WebNoviny.sk) – S mestskou hromadnou dopravou (MHD) v Bratislave sú spokojné takmer dve tretiny cestujúcich. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky agentúry Focus, ktorý si dal Dopravný podnik Bratislava, a.s. (DPB) vypracovať v máji tohto roka.

Prieskum robila agentúra na vzorke 1 016 respondentov a s jeho výsledkami dnes novinárov na tlačovej konferencii oboznámil generálny riaditeľ DPB Milan Urban a riaditeľ agentúry Focus Martin Slosiarik.

Najčastejšie cestujú MHD ľudia do práce

Podľa prieskumu je s cestovaním MHD spokojných 64 percent ľudí a nespokojných viac ako 35 percent cestujúcich.

“Vážime si pozitívne ohlasy cestujúcej verejnosti na zlepšovanie kvality verejnej dopravy. Zároveň však prieskum poukázal aj na to, čo cestujúcim prekáža. Postupne sa budeme snažiť riešiť veci k ešte väčšej spokojnosti pri využívaní služieb MHD,“ uviedol generálny riaditeľ DPB Milan Urban.

Z prieskumu ďalej vyplýva, že až 72 percent ľudí využíva verejnú dopravu minimálne raz do týždňa, pričom až 41 percent cestujúcich ju využíva denne. Najčastejšie cestujú MHD ľudia do práce, a to 56 percent respondentov, za nákupmi cestuje 39 percent ľudí, 36 percent opýtaných uviedlo ako dôvod cestovania MHD návštevu lekára alebo úradov.

Vozový park prešiel modernizáciou

Najčastejším dôvodom, prečo ľudia nechcú častejšie využívať MHD, je uprednostňovanie cestovania vlastným autom. Viac ako 33 percent ľudí uviedlo, že ich povolanie si vyžaduje pružnosť, preto sa potrebujú presúvať autom. Ako ďalšie dôvody nevyužívania služieb MHD uviedli respondenti využívanie firemného auta, vozenie detí do škôlky alebo do školy, flexibilnosť či vyšší komfort.

Medzi problémy súvisiace s MHD, ktoré by chceli cestujúci riešiť, 32 percent opýtaných uviedlo, že im prekáža nízka kultúra cestovania, 24 percent ľudí sa sťažovalo na nízky komfort cestovania, 23 percent respondentov kritizovalo nedostatočnú frekvenciu spojov a meškanie a 22 percent opýtaných uviedlo, že im prekáža vynechávanie spojov.

Vozidlový park DPB prešiel za posledné roky modernizáciou. Z fondov Európskej únie nakúpili 120 nových trolejbusov, 60 nových električiek a 18 elektrobusov. Všetky vozidlá sú nízkopodlažné, klimatizované, vybavené vnútorným aj vonkajším kamerovým systémom.