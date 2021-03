Prieskum ukázal, koľko ľudí je za odstúpenie premiéra, rekonštrukciu vlády a pokračovanie koalície

Za odstúpenie premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), rekonštrukciu vlády a pokračovanie koalície v súčasnom zložení do ďalších volieb je 39,4 percenta opýtaných. Odpoveď „rozhodne áno“ zvolilo 20,5 percenta a „skôr áno ako nie“ 18,9 percenta. Vyplýva to z prieskumu agentúry Polis pre tlačovú agentúru SITA od 13. do 14. marca.

Agentúra vykonala prieskum telefonickou formou na vzorke 1 013 respondentov starších ako 18 rokov v rámci celého územia Slovenska. Respondenti odpovedali na otázku