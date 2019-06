Prieskum ukázal, komu Kiska „ukradne“ voličov. Jeho strana by vo voľbách predbehla aj SaS

BRATISLAVA 7. júna (WebNoviny.sk) – Nová strana prezidenta Andreja Kisku by v parlamentných voľbách získala 10,8 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre Hospodárske noviny. Údaje zbierali medzi 28. a 31. májom 2019.

Dosluhujúci prezident Kiska oznámil, že zakladá novú politickú stranu začiatkom apríla. Vtedy povedal, že ďalšie informácie zverejní až po skončení mandátu.

Zatiaľ nie je známe meno novovznikajúceho subjektu, ale postupne sa objavujú mená ľudí, ktorí sa ku Kiskovi pridajú. Sú medzi nimi bývalý hovorca iniciatívy Za slušné Slovensko Juraj Šeliga, ale aj primátori Miroslav Kollár a Vladimír Ledecký.

Kiskova strana je štvrtá

Prieskum agentúry AKO je rozdelený na dve časti – prvý ukazuje preferencie strán bez tej Kiskovej a druhý aj s novým politickým subjektom dosluhujúceho prezidenta, ktorá by sa umiestnila na štvrtom mieste.

Voľby by vyhral Smer-SD s podporou 17,4 percenta hlasov. Na druhom mieste by sa umiestnila koalícia Progresívne Slovensko a Spolu, ktorú by volilo 15,6 percenta respondentov. Tretí v poradí sú kotlebovci (13,8 %).

Za Kiskom sú postupne SaS (8,8 %), KDH (8,1 %), SNS (6,4 %), Sme rodina (6 %) a OĽaNO (5,7 %). Do parlamentu by sa nedostal Most-Híd so ziskom 3,6 percenta hlasov.

Najviac stratia „progresívci“ a SaS

Pri porovnaní oboch prieskumov je zrejmé, že Kiskova nová strana najviac uberie percentá koalícii Progresívne Slovensko/Spolu a „sulíkovcom“.

Ak by Kiska stranu nezaložil, tak strane Smer-SD by preferencie stúpli na 18,7 percenta a tiež by parlamentné voľby vyhral. Koalícii Progresívne Slovensko a Spolu by klesla podpora na 15,6 percenta a tretia Kotleba Ľudová strana Naše Slovensko by získala 14,9 percenta hlasov.

Sulíkova SaS má v prieskume bez Kiskovej politickej strany podporu 10,8 percenta voličov. Na piatom mieste skončilo KDH (8,8 %) a do parlamentu by sa ešte dostali aj Sme rodina (7,3 %), SNS (7,2 %) a OĽaNO (6,3 %). Potrebnú päťpercentnú hranicu na prienik do Národnej rady SR by opäť nedosiahol Bugárov Most-Híd (4,2 %)