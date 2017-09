Prieskum ukázal, kto by nahradil Freša na poste bratislavského župana

BRATISLAVA 19. septembra (WebNoviny.sk) – Ak by sa voľby o post predsedu samosprávneho kraja konali v polovici septembra, v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) by zvíťazil bývalý primátor Bratislavy Milan Ftáčnik so ziskom 21,7 percenta.

O tretie miesto sa delia Frečo a Kusý

Na druhom mieste by skončil poslanec NR SR Juraj Droba (SaS) so ziskom 15,2 percenta. O tretie miesto sa delia súčasný predseda BSK Pavol Frešo a starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Rudolf Kusý (obaja nezávislí), získali by po 15 percent.

Vyplýva to z prieskumu, ktorý robila agentúra AKO od 13. do 18. septembra na vzorke 1000 respondentov. Odpovedali na otázku: „Už sú známe mená kandidátov na predsedov VÚC. Ak by sa voľby konali tento víkend, ktorému z kandidátov, ktorých mená vám prečítam, by ste dali svoj hlas? Budem vám mená čítať v náhodnom poradí.“ Výsledky prieskumu poskytla agentúre SITA Kamila Hříchová z agentúry AKO.

10 kandidátov má menej ako dve percentá

Publicista Daniel Krajcer by mal 7,1 percenta hlasov a starosta bratislavských Vajnôr Ján Mrva by získal 6,7 percenta hlasov.

Bratislavský mestský poslanec a predseda dopravnej komisie mesta Jozef Uhler by skončil so ziskom 4,4 percenta, predsedníčku Strany zelených Slovenska (SZS) Natáliu Hanulíkovú by volilo 3,6 opýtaných ľudí. Ostatní z 18 kandidátov by získali menej ako dve percentá.

Podľa prieskumu 11,2 percenta opýtaných deklarovalo, že by určite nešli voliť, 20,4 percenta nevedelo, koho by teraz volili a 0,8 percenta odmietlo prezradiť, koho by volili. Rozhodnutých by teda bolo 67,6 percenta respondentov.