BRATISLAVA 26. júna (WebNoviny.sk) – Slovensko by malo podľa 69,3 percenta Slovákov smerovať do jadra Európskej únie, teda úzko spolupracovať s najvyspelejšími štátmi A-kategórie.

S názorom lídra opozičnej SaS Richarda Sulíka, že najvyspelejšie krajiny EÚ nie sú prvou ligou, ale okresným spolkom a Slovensko by nemalo automaticky smerovať do jadra, súhlasí 15,1 percenta opýtaných.

Vyplýva to z prieskumu agentúry Polis Slovakia pre agentúru SITA. Prieskum robili na vzorke 1208 respondentov starších ako 18 rokov na území celej SR od 13. do 19. júna.

Väčšina chce Slovensko v jadre EÚ

Na otázku “Malo by podľa vás smerovať Slovensko do jadra Európskej únie, teda úzko spolupracovať s najvyspelejšími štátmi A-kategórie?” odpovedalo 69,3 percenta respondentov áno, pričom 32,4 percenta tvrdia, že určite áno a 36,9 percenta odpovedalo skôr áno ako nie.

Slovensko by do jadra EÚ nemalo automaticky smerovať podľa 12,1 percenta respondentov, pričom 4,2 percenta povedali prvej lige určite nie a skôr nie ako áno odpovedalo 7,9 percenta opýtaných. Odpoveď neviem si zvolilo 18,6 percenta Slovákov.

So Sulíkom nesúhlasí 58,2 percenta opýtaných

S názorom Richarda Sulíka, že Slovensko by nemalo automaticky smerovať do jadra, súhlasí 15,1 percenta opýtaných, pričom 6,4 percenta so Sulíkom rozhodne súhlasí a 8,7 percenta skôr súhlasí ako nesúhlasí.

So Sulíkom nesúhlasí 58,2 percenta opýtaných, pričom skôr s ním nesúhlasí 30,7 percenta respondentov a rozhodne s ním nesúhlasí 27,5 percenta opýtaných. Odpovedať nevedelo 26,7 percenta.

Respondenti odpovedali na otázku “Richard Sulík tvrdí, že najvyspelejšie krajiny Európskej únie nie sú prvou ligou, ale okresným spolkom a Slovensko by nemalo automaticky smerovať do jadra Únie. Súhlasíte s týmto názorom?”.

odpoveď % rozhodne áno 32,4 skôr áno ako nie 36,9 áno 69,3 skôr nie ako áno 7,9 rozhodne nie 4,2 nie 12,1 neviem 18,6

