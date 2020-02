Prieskumy: Danko vytiahol SNS z blata, kam ju teraz privedie?

Rok 2010, v parlamentných voľbách SNS padá na 4,5 percenta a po prvý raz sa ocitá mimo parlamentu. Voliči jednoducho nemohli viacej trpieť škandály predsedu Jána Slotu a dali mu to jasne najavo. O dva roky neskôr do čela strany prichádza mladý právnik Andrej Danko, ktorý hlása nekonfrontačnú politiku, ale zároveň chce chrániť záujmy slovenského národa. Voliči mu uveria a v roku 2016 sa SNS znovu triumfálne vracia na výslnie, keď vo voľbách získala 8,6 percenta.

Po kratšom váhaní sa Danko prikloní ku koalícii so Smerom. Nikoho to veľmi neprekvapí, aj keď málokomu ide do hlavy, že tam bude aj Bugárov Most-Híd. A začínajú sa problémy. Smer so skúseným Robertom Ficom vie, ako na neskúseného Danka. Ten aj napriek silným vyhláseniam v prípade odvolania ministra Plavčana nakoniec skloní hlavu a pokračuje ďalej. Voliči si to však pozorne všímajú. Ich priazeň začína klesať.

Smer pomohol SNS k poklesu preferencií

Ešte v roku 2018 podpora v prieskumoch agentúry Focus dosahovala okolo 10 percent, v marci 2019 klesla na 8 a postupne bola čoraz menšia. Viaceré kauzy Smeru začínajú mať dopad na preferencie SNS.

Ľudia vidia, že zo strany národniarov neprichádza rázne dištancovanie sa a dávajú ich do spoločného vreca. Tvrdošijné zotrvanie v koalícii, keď na uliciach stoja desaťtisíce ľudí, SNS iste neprospelo. Preferencie prudko padajú, až sa zastavia na hranici 5 percent.

SNS nevedelo vysvetliť ani vlastné problémy

Za pokles preferencií nemožno viniť iba Smer. Samotné SNS nevedelo mediálne obhájiť kauzy na vlastných ministerstvách školstva, obrany a problémy s dotáciami v poľnohospodárstve. Nepomohol ani tvrdošijný tlak na obchodné reťazce, kde Danko musel ustúpiť, ani zavedenie rekreačných poukazov, ktoré síce každý využije, ale nikto to nespojí s SNS.

Neposlednom rade prispeli k súčasnému stavu aj nešťastné mediálne vystúpenia predsedu. Každý si zapamätá bozkávanie výložiek, výstavbu stožiara ale málokto dá do súvislosti výhody, ktoré aj vďaka SNS teraz využíva.

Najnovší návrh so zrušením diaľničných známok určite bude zaujímavý, či to SNS prinesie tak potrebné hlasy voličov však ukážu až blížiace sa voľby.