Prieskumy: Hlinovo KDH niektorým cirkevníkom veľmi nevonia

Kresťanskodemokratické hnutie sa po neúspechu vo voľbách v roku 2016, keď sa po prvýkrát od založenia nedostali do parlamentu, muselo zamyslieť ako ďalej. Výrazná cirkevná, respektíve kresťanská, rétorika už neprinášala ovocie tak ako v minulosti. Noví voliči cirkev akceptovali, ale viacej pozorovali na vlastnú ekonomickú budúcnosť.

Určite to nebolo ľahké ani pre dlhoročných členov KDH, keď sa mali rozhodnúť pre zmenu, avšak tesne po prehratých voľbách si zvolili do čela strany takmer nováčika Alojza Hlinu.

Táto osoba sa stala známou tým, že v minulosti prejavovala nespokojnosť špecifickým spôsobom. Spomeňme si napríklad na tank pre domom Vasila Biľaka, zamurovanie nebankovky v Bratislave a podobne. Viacerí krútili hlavou, ale preferencie začali stúpať.

Už začiatkom roku 2018 po príchode Hlinu do čela strany sa preferencie stabilizovali na 7-8 percent. Oslovil určite aj mladých kresťansky zmýšľajúcich búrlivákov, ktorým štýl vládnutia Hlinu vyhovoval. Verejnosť začala hnutie KDH opäť brať ako stranu, s ktorou určite treba počítať.

Pohoda trvala do októbra minulého roku keď mu agentúra Polis namerala 5,7 percenta. Kresťanským demokratom sa zažala výstražná žiarovka, že s tým postupom do parlamentu to nemusí byť isté.

Po náhlom skoku na 8,7 percenta v decembri znovu to šlo dolu. Posledne pred niekoľkými dňami sa podpora scvrkla na 5,4 percenta. Podobne je to aj u ďalších prieskumných agentúr.

Niektorí zástupcovia cirkvi hľadajú nového partnera

Známe je, že príchodom do čela strany vymenil značnú časť takzvaných starých kádrov. Niektorí si založili vlastnú ešte kresťanskejšiu stranu, lebo podľa nich Hlina zradil poslanie zakladateľov strany.

Samotná cirkev na rozdiel od minulosti takmer vôbec nespomína KDH ako svojho „ochrancu“ a dokonca v niektorých kostoloch verejne vítajú predstaviteľov ĽSNS. Najortodoxnejší cirkevníci sa začali chváliť ĽSNS, SNS a dokonca aj OľaNO a Sme rodina.

Hlinu označujú za liberála

Čo im prekáža? Treba určite povedať, že Hlina nie je typickým predstaviteľom klasického kresťana. Členovia strany boli určite zvyknutí, že predstavitelia akoby hovorili z kancelárie a teraz je na čele osoba, ktorá vie povedať aj slová, ktoré by sa v kresťanskom vnímaní nemali brať do úst.

„Z pohľadu kňaza môžem len vyjadriť presvedčenie, že ani pre vyslovenie nekompromisnej kritiky nie je nevyhnutné používať hanlivé výrazy,“ uviedol hovorca Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Martin Kramara.

Viacerí ho označujú za liberála, ktorí dostatočne nepresadzuje kresťanské myšlienky. Svoju šancu videli aj ostatné strany, predovšetkým OľaNO, ktoré z KDH prevzalo Anna Záborskú a Richarda Vašečku alebo ĽSNS, ktoré podporujú bratia Kufovci.

Boj o kresťanského voliča pokračuje. Sú na to ešte dva týždne.