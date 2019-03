Príjem zo zahraničia a úver. Na čo sa treba pripraviť?

BRATISLAVA 8. marca 2019 (WBN/PR) – Banky.sk oslovil čitateľ, ktorý požiadal o bezúčelový úver v slovenskej banke, kde mal aj účet. Pracuje na trvalý pracovný pomer v zahraničí. Bol prekvapený, čo všetko od neho banka požadovala. Musel napríklad priniesť aj úradne preložené výpisy z účtu či výplatne pásky. Napokon pôžičku aj tak nedostal. Zisťovali sme, aké pravidlá majú banky v takýchto prípadoch.

V prvom rade banke ide o to, aby bol klient dostatočne bonitný na poskytnutie úveru. Takže od žiadateľa s príjmom v zahraničí bude požadovať doklady o príjme. Banka chce vidieť výšku príjmu za niekoľko mesiacov dozadu a jeho stabilitu.

Slovenská sporiteľňa by žiadala od nášho čitateľa potvrdenie zahraničného zamestnávateľa o priemernej výške čistého mesačného príjmu za posledných 12 mesiacov. To však nemôže byť na hociakom papieri, ale na špeciálnom tlačive banky. Potom by vyžadovala aj výplatné pásky a výpisy z účtu za minimálne dva posledné mesiace.

VÚB tiež vyžaduje potvrdenie o výške príjmu na jej tlačive, ale nie je tak striktná. “ Ak nie je na našom tlačive a nie je staršie ako 30 dní od dátumu vystavenia, tak požadujeme pracovnú zmluvu,“ dodáva Dominik Miša, hovorca VÚB. Táto banka chce vidieť, že vám chodí na účet výplata za posledné tri mesiace, ale pri hypotéke požaduje výpisy z účtu za posledných šesť mesiacov.

Pozor na preklad

Navyše sa človek musí pripraviť, že banka od neho bude chcieť aj úradne preložené dokumenty ako pracovnú zmluvu či výpisy z účtu. Slovenská sporiteľňa toleruje tri jazyky, ktoré netreba prekladať a to anglický, český alebo nemecký. „V prípade, ak ide o krajinu, kde je využívaný iný jazyk ako tieto tri potrebujeme aj úradný preklad všetkých dokladov, vrátane výpisu z účtu a výplatnej pásky,“ dodáva Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne.

Poštová banka nežiada úradný preklad, ak máte dokumenty v angličtine, nemčine a madarčine. VÚB zase toleruje bez prekladu češtinu.

Riziko odmietnutia

Ani doloženie všetkých dokumentov nemusí znamenať automaticky odklepnutie úveru. Banky každého žiadateľa s príjmom zo zahraničia posudzujú individuálne. „Z praxe viem, že akýkoľvek neštandardný parameter žiadateľa môže znížiť pravdepodobnosť získania úveru. A to, že pracuje v zahraničí pre niektoré banky môže znamenať problém, ktorému sa chcú vyhnúť,“ hovorí Marián Búlik z OVB Allfinanz Slovensko.

To, či bude úver nakoniec schválený, závisí od viacerých faktorov. Poštová banka napríklad zisťuje aj to, o akú krajinu sa jedná, o akého zamestnávateľa, ako dlho tam klient robí, akú má zmluvu, výšku príjmu a akú má pozíciu. Takže ak pracujete napríklad v susednom Česku na dobu určitú, nie na trvalý pomer, len niekoľko mesiacov a zarábate priemerne, môžete rátať s problémami pri schvaľovaní úveru.

„Štandardne platí, že klienti s príjmom zo zahraničia sú rizikovejší, ich platobná disciplína býva zvyčajne horšia, preto banky dokladnejšie preverujú ich bonitu,“ dodáva Lýdia Žáčková, hovorkyňa Poštovej banky.

Kto si nie je istý, či v banke prejde hodnotiacim sitom, sa môže obrátiť na finančného sprostredkovateľa. Ten vám môže pomôcť s prípravou potrebných dokumentov, ale aj odporučiť banku, o ktorej vie, že s príjmom zo zahraničia nebude mať problém.

Najhoršia možnosť je osobne obehávať banky a v každej požiadať o úver a čakať či to výjde. Zamietnutý úver sa totiž dostáva do úverového registra a v budúcnosti vám môže zahatať cestu k ďalšej pôžičke.

Ako postupovať pri žiadosti o úver na príjem zo zahraničia

Zistite si u svojej banky aké dokumenty vyžaduje a na akých tlačivách (zvyčajne sú to špeciálne bankové)

Vyžiadajte si ich od svojho zamestnávateľa

V prípade nutnosti si ich dajte úradne preložiť

Požiadajte o úver v banke

Čakajte na schválenie

